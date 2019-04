VIDEO Un pensionar a mers pe jos 500 de km pentru a-i îndemna pe oameni să vină la vot pe 26 mai

Un pensionar, Mihai Manolea, a străbătut pe jos distanţa de 500 de km dintre Bucureşti şi Cluj-Napoca, pentru a-i îndemna pe oamenii să meargă la vot, relatează Agerpres.





"Am mers zilnic între 8 şi 12 ore pe jos, în medie 50 de km, într-un maraton civic, în Marşul deşteptării naţiunii române, prin care am dorit să transmit un mesaj poporului român, ca în 26 mai oamenii să iasă la vot. Dacă eu am mers pe jos 500 de km între Bucureşti şi Cluj-Napoca şi ei pot ieşi la urne câteva sute de metri până la secţia de votare. Am ales Cluj-Napoca deoarece de aici au fost anul trecut primii oamenii care au plecat într-un marş al speranţei până la Bucureşti, iar iniţiativa mi-a plăcut şi am vrut să le întorc acest marş clujenilor. Eu nu am nicio apartenenţă politică, aşa că le transmit românilor să aleagă oameni curaţi, tineri, noi, care să nu aibă dosare penale. Să nu mai voteze penali", a spus Mihai Manolea, miercuri, la sosirea în Cluj.







El este din Bucureşti, are 58 de ani şi a pornit din Capitală pe 1 aprilie în Marşul deşteptării naţiunii române. În timpul marşului el spune că a slăbit 15 kilograme.