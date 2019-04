Cristina Tarcea, despre un verdict al CCR în privința completurilor: Nu putem specula asupra efectelor, deci ale unei decizii de admitere asupra cauzelor definitive

”Deocamdată nu putem specula asupra efectelor, deci unei eventuale decizii de admitere asupra cauzelor definitive. Tocmai am trimis o statistică ieri (marți -) la CCR în care am arătat că în perioada 2003-2018 au fost soluționate 170 de cauze, care intră sub incidența Legii 78/2000”, a afirmat Cristina Tarcea, potrivit Mediafax.Întrebată dacă există o explicație pentru care 15 ani nimeni nu a invocat o nelegalitate a compunerii instanțelor specializate, Cristian Tarcea a răspuns: „Sigur că există o explicație. Completele au fost alcătuite potrivit legii”.Chestionată de ce au apărut aceste critici acum și dacă sunt mai degrabă de natură politică, decât juridică, președintele ÎCCJ a spus: „Nu pot specula pe tema asta. Probabil. O să ascultăm reprezentantul dreptului de acțiune constituțională și o să vedem”.După ce l-a pus la zid pe Tudorel Toader pentru că "a păcălit tot PSD-ul" și nu a dat ordonanțele de Urgență pe Codurile penale și contestația în anulare, Liviu Dragnea are totuși un colac de salvare - Curtea Constituțională . Astăzi, CCR judecă sesizarea lui Florin Iordache privind completurile specializate în corupție de la instanța supremă. O decizie favorabilă a CCR l-ar putea scăpa de condamnare pe liderul PSD. Avocații lui Dragnea în procesul angajărilor fictive, în care a primit trei ani și jumătate de închisoare, au cerut desființarea sentinței și rejudecarea dosarului invocând tocmai acest motiv - procesul nu a fost judecat în prima instanță de un complet specializat.