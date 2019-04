Farfurii, tacâmuri, crenvurști, lămâi, hârtie igienică şi medicamente - listă de cumpărături de la medici pentru pacienții de la un centru de transplant. Ce spune conducerea spitalului

Farfurii, tacâmuri de unică folosință, crenvurști (500 de grame), zahăr, lămâi şi medicamente - acestea sunt câteva dintre produsele care apar pe lista primită de la cadrele medicale de către pacienții internați în Centrul de Transplant Medular și Hematologie din Târgu Mureș. Conducerea Spitalului Clinic Județean , de care aparţine clinica, susţine că nu ştia despre existenţa acesteia, că i s-a explicat că este o moștenire istorică şi că a cerut un control.





La Centrul de Transplant Medular din Tîrgu Mureș, pacienţii primesc înaintea internării o listă cu ce trebuie să aducă de acasă. PressOne a intrat în posesia unei astfel de liste, pe care un fost pacient al centrului a primit-o în urmă cu două luni, înaintea transplantului. Foaia conţine indicații legate de ce trebuia să aducă de acasă. Printre altele: "500 gr. crevvuști, 3 cutii brânză topită, biscuiți, compot, 1 bax hârtie WC, 2 bax apă plată, 2 kg zahăr, 2 kg lămâie, 3-5 cutii ceai de fructe sau de mentă".





Pacientului i s-a cerut și un număr impresionant de farfurii și tacâmuri de unică folosință: 90 de farfurii întinse, 50 de farfurii adânci (boluri) și câte 90 de linguri, cuțite și furculițe. Foaia prevede şi obligaţia de a duce de acasă prosoape, pijamale, chiloți, maieuri, dar și pastă de dinți, săpun și gel de duș.





Nici necesarul de medicamente nu este asigurat. Bolnavul trebuia să achiziționeze două cutii de Aciclovir − medicament antiviral administrat pacienților cu funcția imunitară compromisă, cum este cazul celor care au trecut printr-un transplant de măduvă osoasă.





Indicațiile sunt scrise cu majuscule, în timp ce informațiile cu adevărat importante, cele privind actele necesare internării, sunt trecute la finalul listei, cu litere mici.





Conducerea spitalului: Această listă este o moștenire istorică





Ioan Claudiu Puiac, managerul Spitalului Județean Clinici de Urgență din Târgu Mureș, de care aparţine clinica, a declarat pentru Digi24 că nu ştia despre existenţa acestei liste şi că a cerut un control. El mai spune că i s-a transmis că această listă este o moștenire istorică.





"Am contactat-o telefonic pe șefa Secției Clinice de Hematologie și Transplant Medular, care mi-a confirmat existența acestei liste. Dar dânsa m-a informat că această listă nu este obligatorie, este o recomandare pentru confortul pacienților. Cu toate acestea, am format o comisie de control și am dispus un control. Nu mi se pare normal, în condițiile în care noi asigurăm hrana necesară pacienților. Nu mi se pare normală această listă. Mi s-a spus telefonic că această listă este o moștenire istorică, de mult timp este această listă și se dă, este o moștenire istorică la nivelul compartimentului. Nu înțeleg cine a întocmit această listă și de ce a întocmit-o", a declarat managerul Spitalului Județean Clinici de Urgență din Târgu Mureș





În România, există cinci centre destinate transplantului medular: două la București și câte unul la Timișoara, Iași și Târgu Mureș.