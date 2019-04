Vremea se va răci în toată țara / Va ploua aproape zilnic

Vremea se va răci treptat în toată țara, în următoarele două săptămâni, și va ploua aproape zilnic, potrivit meteorologilor.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 8 martie - 21 aprilie.

BANAT

În prima săptămână, vremea se va răci treptat, astfel încât de la temperaturi maxime de 19 - 21 de grade, în medie, specifice primelor trei zile de prognoză, media temperaturilor maxime se va situa, în 13 aprilie, în jurul a 13 grade. Ulterior, până în jurul datei de 17 aprilie, aceeaşi medie va creşte doar cu aproximativ două grade, însă spre sfârşitul celei de-a doua săptămâni se estimează revenirea la un regim termic normal, cu maxime de 18 - 19 grade, în medie. Temperaturile minime vor avea o evoluţie asemănătoare, media lor fiind în scădere spre 2 - 3 grade, în intervalul 16 - 18 aprilie, iar apoi în creştere până la 5 - 6 grade, în dimineţile de 20 şi 21 aprilie. Va ploua aproape în fiecare zi a celor două săptămâni, iar în intervalul 9 - 13 aprilie, ploile se vor semnala pe arii mai extinse şi vor fi local mai însemnate cantitativ.

CRIȘANA

În primele şapte zile, vremea se va răci treptat, iar de la temperaturi maxime de 19 - 21 de grade, în medie, specifice primelor trei zile de prognoză, media temperaturilor maxime se va situa pe 13 aprilie în jurul a 12 grade Celsius. Până pe 17 aprilie, aceeaşi medie va creşte doar cu 1 - 2 grade, însă spre sfârşitul celei de-a doua săptămâni se estimează revenirea la un regim termic normal, cu maxime de 18 - 19 grade, în medie. Temperaturile minime vor avea o evoluţie asemănătoare, media lor fiind în scădere spre 1 - 2 grade, în intervalul 16 - 18 aprilie, iar apoi în creştere până la 5 - 6 grade, pe 20 şi 21 aprilie. Pe durata celor două săptămâni, va ploua aproape în fiecare zi, în timp ce, în intervalul 9-13 aprilie, ploile se vor semnala pe arii mai extinse şi pot fi local mai însemnate cantitativ.

TRANSILVANIA

Vremea se va răci treptat, astfel încât media temperaturilor maxime va scădea de la 17 - 18 grade, în primele trei zile de prognoză, până în jurul a 11 grade, în intervalul 14 - 16 aprilie. Această medie va fi în creştere, ulterior, iar spre sfârşitul celei de-a doua săptămâni se estimează revenirea la un regim termic normal, cu maxime de 16 - 17 grade, în medie. Temperaturile minime vor avea o evoluţie asemănătoare, media lor fiind în scădere, mai însemnată în intervalul 15 - 18 aprilie, când va putea coborî sub pragul de îngheţ, însă ulterior se estimează că va creşte până la 1 - 2 grade, în dimineţile de 20 şi 21 aprilie. Se vor semnala precipitaţii predominant sub formă de ploaie, cu o probabilitate de apariţie mai ridicată în intervalul 9 - 13 aprilie, când local pot fi moderate cantitativ.

MARAMUREȘ

Vremea se va răci treptat. În acest context, media temperaturilor maxime va scădea de la 19 - 20 de grade, în primele două zile de prognoză, până în jurul a 11 grade, în intervalul 13 - 16 aprilie. Apoi, această medie va fi în creştere, iar spre sfârşitul celei de-a doua săptămâni se estimează revenirea la un regim termic normal, cu maxime de 17 - 18 grade, în medie. Temperaturile minime vor avea o evoluţie asemănătoare, media lor fiind în scădere, mai însemnată în intervalul 15 - 18 aprilie, când va putea coborî sub pragul de îngheţ, însă ulterior se estimează o creşte până la 3 - 4 grade, în dimineţile de 20 şi 21 aprilie. Precipitaţii, predominant sub formă de ploaie, se vor semnala cu o probabilitate mai mare în intervalul 10 - 13 aprilie, când local şi temporar cantităţile de apă pot fi mai însemnate.

MOLDOVA

Procesul de răcire a vremii din intervalul 10 - 15 aprilie va determina scăderea mediei temperaturilor maxime de la 19 la 10 grade. Începând din data de 16 aprilie şi până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni se va reveni treptat la un regim termic normal, astfel încât media maximelor termice urmează să atingă valoarea de 17 grade, pe 20 şi 21 aprilie. Media minimelor termice va scădea până la zero grade, în 16 aprilie, iar ulterior va creşte, până la finalul intervalului de prognoză, spre 4 - 5 grade. Temporar, vor fi precipitaţii, predominant ploi în general slabe, cu o probabilitate mai mare de apariţie în intervalele 9 - 11 şi 12 - 14 aprilie.

DOBROGEA

În perioada de până în 12 aprilie, temperaturile maxime vor avea medii de 14 - 15 grade, apropiate de cele normale pentru a doua decadă a lunii aprilie. Ulterior, se anunţă un proces de răcire, iar pe data de 15 aprilie media temperaturilor maxime va atinge nouă grade, iar până pe 21 aprilie aceasta va creşte spre 15 - 16 grade. Pe parcursul celor două săptămâni, regimul temperaturilor minime va avea o evoluţie asemănătoare, şi anume media acestora va fi de 7 - 8 grade până pe 14 aprilie, apoi va scădea până la 3 grade, pe 16 şi 17 aprilie De asemenea, până pe data de 21 aprilie, valorile termice vor creşte spre 6 - 7 grade. Va ploua aproape în fiecare zi a celor două săptămâni, iar în intervalul 9 - 14 aprilie, ploile se vor semnala pe arii mai extinse şi temporar pot fi moderate cantitativ.

MUNTENIA

Până în 12 aprilie, temperaturile maxime vor avea medii de 16 - 17 grade, apropiate de cele normale pentru a doua decadă a lunii aprilie. După acea dată va urma un proces de răcire, astfel încât, pe 15 aprilie, media temperaturilor maxime va atinge 11 grade, dar până pe 21 aprilie se estimează că va creşte spre 18 - 19 grade. Pe parcursul celor două săptămâni, regimul temperaturilor minime va avea o evoluţie asemănătoare, iar media acestora va oscila uşor în jurul a 7 grade, până pe 14 aprilie, apoi va scădea până la două grade, pe 16 - 17 aprilie, iar până pe 21 aprilie va creşte spre 4 - 5 grade. Temporar, vor fi ploi, cu o probabilitate mai mare de apariţie în intervalul 9 - 14 aprilie, când local şi temporar vor fi moderate cantitativ.

OLTENIA

Procesul de răcire a vremii din intervalul 10 - 15 aprilie va determina scăderea mediei temperaturilor maxime de la 17 la 11 grade. Începând din data de 16 aprilie şi până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni, se va reveni treptat la un regim termic normal, astfel încât media maximelor termice urmează să atingă valoarea de 18 grade, pe 20 şi 21 aprilie. Media minimelor termice va scădea până la un grad Celsius, în 17 aprilie, iar ulterior va creşte, atingând la finalul intervalului de prognoză 4 - 5 grade. Va ploua aproape în fiecare zi a celor două săptămâni, iar în intervalul 9 - 10 aprilie şi 11 - 14 aprilie, ploile se vor semnala pe arii mai extinse şi temporar vor fi moderate cantitativ.

LA MUNTE

Răcirea vremii prognozată pentru intervalul 10 - 15 aprilie va duce la scăderea mediei temperaturilor maxime de la 9 la două grade. Începând din data de 16 aprilie şi până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni se va reveni treptat la un regim termic normal, iar media maximelor termice va atinge valoarea de 8 grade, în zilele de 20 şi 21 aprilie. Media minimelor termice va scădea sub zero grade, în data de 12 aprilie, atingând chiar şi -6 grade, pe 16 aprilie, iar ulterior va fi în creştere şi la finalul intervalului de prognoza va atinge zero grade. Se vor semnala precipitaţii, predominant ploi, cu o probabilitate de apariţie mai ridicată în intervalul 9 - 14 aprilie, când local şi temporar cantităţile de apă pot fi mai însemnate.