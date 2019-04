Vloggerul Selly: Trebuie să-l identifici pe cel care e pericolul cel mai mare pentru ţară, să nu-l votezi pe acela, să-l votezi pe cel mai mic

Vloggerul Selly (Andrei Şelaru), care a depășit de curând 2.000.000 de abonați pe canalul său de YouTube, spune că oamenii trebuie să voteze pentru idei, nu pentru cel care ţipă mai tare, că votul neinformat nu este democrație și că este important de unde iei informația. "Trebuie să-l identifici pe cel care e pericolul cel mai mare pentru ţară, să nu-l votezi pe acela, să-l votezi pe cel mai mic", afirmă tânărul de 18 ani.





Vloggerul Selly a spus, la Digi 24, că va vota la alegerile europarlamentare din 26 mai şi a transmis că este foarte important să te duci la vot informat.





Mesajul său pentru tinerim şi nu numai, este: "Votul neinformat nu e democraţie. Oamenii să voteze pentru idei, nu pentru cel care ţipă cel mai tare în dezbaterea electorală. Acum e un deranj ce se întâmplă în politică”.





Întrebat cum trebuie să procedeze oamenii în situaţia des invocată "nu mă duc la vot că nu am cu cine vota”, el a răspuns: "Și dacă nu votezi ce rezolvi? Nu e aceeași mizerie, mereu e una mai mică și una mai mare. Când nu ai cu cine vota înseamnă că sunt doar candidaţi care presupun un oarecare pericol pentru țară, mai mic sau mai mare. Trebuie să-l identifici pe cel care e pericolul cel mai mare pentru ţară, să nu-l votezi pe acela, să-l votezi pe cel mai mic".





În opinia sa, pentru politicieni e perfect să nu iasă oamenii la vot.





El a subliniat că tinerii nu sunt complet deconectaţi la problemele politice actuale, dar că o problemă este că la şcoală nu li se explică niciodată cum funcţionează politica: "Tot ce au auzit (tinerii – n.r.) acasă, la şcoală e că politica e aceeaşi mizerie, că toţi mint... atunci, politicienii comunică doar pentru cei peste 45 de ani şi atunci e cel mai rău pentru că va fi acelaşi lucru, aceiaşi oameni vor vota aceiaşi politicieni. Mă întristează la sistemul politic că nu se mai chinuie, sunt pe faţă, nici măcar nu se mai chinuie”.





Selly: UE e un lucru bun de care ne batem joc





Referindu-se la Uniunea Europeană, Selly a spus că este un lucru bun de care ne batem joc: "Nu ştim să respectăm ce avem în primul rând, nu ştim să alegem oamenii care să ne reprezinte bine acolo, nu ştim criteriile pentru oamenii respectivi. Ne facem un pic de râs, am putea profita mai bine dacă am fi mai inteligenţi. Vina e la noi, noi ne batem joc de fonduri europene. Nu am nimic de criticat despre cum e gestionată Uniunea Europeană, am văzut hibe doar la noi. Faptul că sunt mulţi antieuropeni în România exemplifică foarte bine că după atâţia ani de campanii electorale adevărul poate fi oricare vrei tu”.