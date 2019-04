Nereguli la Serviciul de Securitate Tarom, reclamate de un angajat / Șeful serviciului, despre o colegă pusă pe o cursă să însoțească un pușcăriaș: „Trebuie să-și facă și ea venitul

Sorin Burlăciuc este angajat TAROM din 2008 la Serviciul de Securitate al operatorului aerian pe postul de inspector de securitate zbor la bordul aeronavelor.

Una dintre principalele activități ale Serviciului de Securitate Tarom este aceea de a transporta la solicitarea autorităților persoanele deportate (pușcăriași, persoane declarate indezirabile de alte țări, persoane cărora le-a fost refuzată intrarea într-o altă țară, migranți expulzați), o activitate de pe urma căreia Tarom este recompensată financiar, dar care totodată implică și foarte multe riscuri ținând cont că deportații sunt transportați pe zborurile regulate (adică în aceeași aeronavă cu pasageri plătitori de bilete).

Acesta a povestit pentru HotNews.ro că a participat la peste 400 de misiuni de însoțire la bordul aeronavelor încheiate cu succes și reclamă că din ianuarie 2018 nu a mai fost programat la astfel de misiuni de zbor [ o activitate care reprezintă un venit în plus la salariu de bază] de către șeful de departament Eugen Dobrin. Motivul invocat de superior ar fi că „nu are încredere în el”.

Burlăciuc susține că nu avea la acel moment nici o sancțiune, nici o abatere disciplinară, și că din acest motiv a acționat în instanță TAROM din mai 2018 pentru discriminare la locul de muncă, un proces pe care l-a pierdut însă în primă instanță.

Angajatul susține că în schimb toți ceilalți colegi din departament sunt programați la zboruri, inclusiv noi angajați care nu ar avea competențele necesare, lucru ce ar reprezenta un risc de securitate.

„Eu nu vreau tratament preferențial, vreau să fiu tratat la fel ca ceilalți. Eu dacă fac tot ce scrie în fișa postului, mai puțin activitatea de insoțire la bord iau 2.100 de lei cu tot cu bonuri de masă. La o insoțire se mai adaugă aproape 50 de euro. Poate pentru unii nu sunt bani mulți, dar pentru mine contează enorm”, spune Burlăciuc.

Potrivit acestuia, a purtat mai multe discuții cu superiorii săi, inclusiv cu Eugen Dobrin, șeful direct, dar și cu directorul general al TAROM de atunci, Wilhelm Wolf, recent demis de la conducerea companiei. Directorului TAROM i-a înaintat și o sesizare oficială în iunie 2018 la care spune că nu a primit oficial nici un răspuns.

Burlăciuc a sesizat și comisia de etică a companiei înainte și, similar, spune că nu a primit nici un răspuns.

Acesta, în sesizarea către directorul general TAROM, reclama că în mod constant din ianuarie 2018 în desfășurarea unor misiuni de zbor (pe curse cu grad de periculozitate sau insoțiri de persoane deportate sau pușcăriași) au apărut nereguli grave care puteau pune în pericol securitatea pasagerilor și a zborurilor.

Mai exact, la astfel de misiuni ar fi fost desemnați inspectori de securitate care să însoțească deportații, dar care nu ar fi avut pregătirea necesară unor astfel de activități.

Angajatul mai reclamă că în cadrul serviciului ar fi fost angajați pe postul de inspectori de securitate persoane care nu ar fi avut pregătire sau abilități fizice să desfășoare astfel de misiuni cu grad de risc la bordul aeronavelor TAROM.

Un exemplu: în ianuarie 2018 un inspector de securitate care tocmai s-ar fi întors din concediu medical după un accident la umăr ar fi fost programat direct pe o cursă București-Tel Aviv (o cursă cu grad de periculozitate ridicat).

„Colegul respectiv s-a accidentat la un antrenament și și-a rupt clavicula și a stat în concediu medical două luni. Când a venit la birou, întâmplător era tura mea, colegii l-au văzut că și atunci când se îmbrăca avea o jenă. El atunci a venit din concediu, atunci a fost băgat în cursa de Tel Aviv. Nu a avut un deget rupt, ci a avut clavicula ruptă”, își amintește Burlăciuc.

Pe acea cursă s-ar fi semnalat incidente încă de la check-in și chiar la bordul aeronavei, supă cum arată angajatul în sesizarea către directorul general TAROM

„Asa cum era de asteptat, personalul de securitate a fost depasit de situatie, acesta neputand sa gestioneze corespunzator situatia creata, datorita lipsei sale de experienta de la acel moment in legatura cu acest gen de curse, dar si a starii lui fizice necorespunzatoare la acel moment, pentru desfasurarea unei astfel de misiuni (din spusele colegilor inca mai avea dureri la umar inainte de plecarea in cursa)”, arată Sorin Burlaciuc în sesizarea sa către CEO-ul TAROM.

Un alt caz pe care îl reclamă angajatul viza o cursă București-Munchen în care șeful serviciului ar fi zburat însoțit de o colegă - și ea inspector de securitate - într-o misiune de însoțire a unei persoane deportate.

Burlăciuc reclamă că în acest caz colega sa nu ar fi avut pregătirea profesională, precum și suficientă experiență, să execute o astfel de misiune și decizia șefului de serviciu Eugen Dobrin de a o programa pe acest zbor ar fi putut să pericliteze desfășurarea misiunii și securitatea zborului.

Colega respectivă ar fi fost programată ulterior și la alte misiuni de zbor, până când a plecat din cadrul Serviciului în altă parte din Tarom.

Burlăciuc susține că atunci când l-a confruntat pe șeful de serviciu Eugen Dobrin cu această acuzație despre lipsa de experiență a colegei pe care acesta a programat-o la zbor, acesta ar fi spus, conform unei înregistrări, că „trebuie să facă și ea venitul”.

„Eu când am fost cu ea în cursă am ținut-o trei locuri mai în față, eram și cu cel mai... Nici măcar să nu treci pe lângă mine. Să mai zică și ăsta, că era cu șapte mii de condamnări la activ, „cine p**a mea mai e și asta de-mi dă mie ordine?”. (...) Trebuie să-și facă și ea venitul cum fac și alții” - înregistrare audio cu Eugen Dobrin, consultată și de HotNews.ro.

„Pe ea nu o ajuta fizicul. Dar din punct de vedere colegial și al serviciului de securitate era colegul nostru și trebuia să-i dai ceva. [Și dacă se întâmpla ceva?] Era răspunderea celor care am semnat, eu sau Dobrin” - înregistrare audio cu Narcis Pașcu, adjunctul serviciului.

Într-o altă înregistrare ascultată de HotNews.ro, șeful serviciului recunoaște că colega în cauză nu ar avea abilitățile necesare pentru misiuni de însoțire, că nu va mai fi programată la curse, dar că ar fi de ajutor la munca de birou, la operarea diverselor programe, precum și la utilizarea limbii engleze pe care ar fi stâpănit-o foarte bine.

Sorin Burlăciuc reclamă că șeful serviciului de securitate și celelalte persoane responsabile cu programarea pe zboruri a inspectorilor de securitate

Pe lângă aceste aspecte, Burlăciuc mai susține că au fost și angajări defectuoase, în condițiile în care erau probleme de personal în cadrul Serviciului.

„Pe trei posturi de inspectori de securitate au fost aduși din companie trei foști însoțitori de bord care s-au retras de la zbor pe caz de boală. Adică ei conform încadrării lor ca inspectori ar fi trebuit să iasă pe platforma aeroportuară, să facă controale la avioane, deși ei sunt retrași pe caz de boală. Cei trei au ajuns să facă munca de birou a șefilor”, a povestit Burlăciuc pentru HotNews.ro.

Exasperat că după mai bine de un an nu și-ar găsi dreptatea în cadrul companiei, angajatul din cadrul Serviciului de Securitate a decis să apeleze la presă la începutul acestui an. Astfel, a trimis un mail în care detalia problemele către HotNews.ro, dar și către o redacție a unei televiziuni de știri din București.





„Am venit la presă pentru că o văd ca pe o ultimă șansă”, spune Burlăciuc.







Cu toate acestea, textul trimis de acesta către cealaltă redacție a ajuns chiar în mâinile șefilor.







„M-am trezit cu șefii care au venit supărați în birou și mi-a pus telefonul în față cu textul trimis de mine către acea redacție. Apoi au printat textul și l-au pus la avizierul de la biroul serviciului„, spune Burlăciuc.

Pentru acest lucru, că a luat legătura cu presa, Burlăciuc a fost băgat în Comisia de Etică a companiei.

„Vreau să se sesizeze cineva, autoritățile competente. De la minister, Corpul de control al ministrului, oricine. Să vină să verifice dacă ce spun eu este adevărat, dacă sunt nereguli sau nu”, spune Burlăciuc.

„Eu am făcut toate demersurile către companie, am cerut ajutorul companiei. Am făcut sesizare către Comisia de Etică, singura pe care o puteam sesiza. Am scris și directorului companiei. Șefii mei vor să dea din mine un exemplu și până acum le-a reușit. Și asta îi împiedică pe mulți colegi de-ai mei să iasă în față”, mai spune angajatul Tarom.