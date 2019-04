Adrian Sârbu, la DNA pentru a asculta interceptări: Dacă sunt făcute nejustificat, voi acționa legal

Adrian Sârbu s-a prezentat, vineri dimineață, la sediul DNA pentru a asculta interceptările făcute de procurori într-un dosar în care a fost chemat în 2013 și care viza Realitatea TV, scrie Mediafax. Patronul MEDIAFAX a precizat că va acționa legal dacă va considera că acestea au fost făcute nejustificat.

“Am venit să audiez, nu să fiu audiat. Mi-am audiat niște ascultări, făcute într-un dosar din 2013, înregistrări pe care le consider nejustificate. Mi-am rememorat clipe plăcute din relațiile cu prietenii și persoanele dragi, am constatat că am o voce prezentabilă”, a declarat Adrian Sârbu, la ieșirea de la sediul central DNA.

Patronul MEDIAFAX a precizat că interceptările au fost făcute într-un dosar, închis între timp, în care a fost chemat în anul 2013 și care viza Realitatea TV.

“Se pare că eram considerat un fel de cumpărător al postului Realitatea. Dosarul s-a închis aici, s-a dus în altă parte. E pentru prima oară când le ascult, eu nu am ce să le reproșez procurorilor, eu am venit să aud aceste ascultări și dacă voi considera că sunt făcute nejustificat, voi încerca să iau măsuri în ceea ce mă privește și să-mi apăr drepturile”, a completat Adrian Sârbu.

Printre interceptări se află și una obținută cu 13 zile (12 august 2013) înainte de emiterea mandatului de ascultare și care a fost realizată în baza unui mandat emis pe numele altei persoane.

În dosarul Realitatea TV, în anul 2013, au mai fost audiați ca martori și Adrian Videanu, Remus Truică, Lucian Duță sau Marian Vanghelie.

În 25 octombrie 2013, DNA a anunţat că deputatul PSD Marius Manolache, cumnata lui Elan Schwartzenberg, Oana Mihaela, omul de afaceri Liviu Luca şi administratorul special al Realitatea Media Florin Bercea, alături de alte societăţi comerciale, au fost puşi sub învinuire în dosarul preluării acţiunilor televiziunii. În acelaşi dosar au fost puse sub învinuire firmele Realitatea Media, Strategies Research Investments - deţinută de Cozmin Guşă şi Maricel Păcuraru - şi Rovigo, fostul administrator judiciar al Realitatea Media, anunța DNA.

Societatea Realitatea Media, care deţine televiziunea de ştiri Realitatea TV, se află în insolvenţă din septembrie 2011, iar în urmă cu câteva zile magistrații Curții de Apel București au decis infirmarea planului de reorganizare propus de S.C Realitatea Media și a trimis cauza la judecătorul sindic în vederea intrării în faliment.