Membru în Colegiul CNSAS: Reverificarea lui Augustin Lazăr nu va duce la nimic. Categoria de fapte de care e acuzat nu mai există în lege

Germina Nagâţ, membru în Colegiul CNSAS şi fostă directoare a Departamentului pentru Investigaţii, a declarat pentru Europa Liberă că Augustin Lazăr - care va fi verificat din nou de CNSAS - a primit decizie de necolaborare cu Securitatea în 27 februarie, iar verificarea a fost riguroasă. Ea spune că reverificarea procurorului general nu va duce la nimic, întrucât categoria persoanelor care în exercitarea atribuţiilor de serviciu au încălcat drepturile omului nu mai există, a fost scoasă din lege. Nagâţ crede că ar trebui făcute verificări cu privire la toţi magistraţii care au activat şi în regimul comunist, inclusiv Norica Nicolai şi Monica Macovei.





”Am procesat la direcția investigații toată dosarele din problema justiției și nu am găsit nimic, nu are dosar de rețea (colaborator al Securității - n.r.), nu a fost găsit cu note informative. Nu poate fi pusă sub semnul întrebării acuratețea acelei verificări, a informațiilor și nici a procedurilor de verificare, s-au respectat toate prevederile la emiterea acelei adeverințe. Nu există date în arhive date cu privire la calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, în sensul legii”, spune Germina Nagâț.





Reverificarea lui Lazăr are la bază cele două documente publicate de media apropiată puterii PSD-ALDE și ele provin din dosarul penal al dizidentului Iulius Filip, condamnat pentru ”acțiuni contra orânduirii socialiste”, articolul 166 din Codul Penal ceaușist.





Nagâț susține că noua reverificare nu va duce la nimic din simplul motiv că nu există încadrare juridică. Legea, schimbată sub guvernarea Tăriceanu în 2006, în contextul în care Dan Voiculescu fusese declarat colaborator al Securității, prevede doar ”două categorii, colaboratori ai Securității și lucrători ai securității, pentru aceasta din urmă fiind însă necesar să ai grad”.





”Strict din punct de vedere al legii, nu există categorie, pentru că acea categorie a persoanelor care în exercitarea atribuțiilor de serviciu au încălcat drepturile omului, nu mai există, a fost scoasă din lege”, ne-a declarat Gemina Nagâț.





Cazul Augustin Lazăr ar trebui să deschidă calea spre verificarea tuturor magistraților care au activat în perioada comunistă, este de părere Germina Nagâț: "Ar trebui verificați toți magistrații sub aspectul activității lor profesionale în timpul comunismului. Dacă facem asta pentru Lazăr, atunci să o facem și pentru Norica Nicolai sau Macovei. Nu doar pentru unii, ci pentru toți, asta e ideea".



Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a anunțat joi că a decis reverificarea procurorului general Augustin Lazăr, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Augustin Lazăr ar fi făcut parte dintr-o comisie care la mijlocul anilor '80 a refuzat eliberarea unui disident anticomunist.

Inspecţia Judiciară s-a autosesizat ca urmare a apariţiei în spațiul public a unor informaţii potrivit cărora procurorul general Augustin Lazăr, înainte de 1989, ca procuror la Alba, ar fi refuzat că elibereze un disident anticomunist și face verificări.

La rândul său, Călin Popescu Tăriceanu i-a trimis miercuri o scrisoare deschisă președintelui Klaus Iohannis, prin care îi cere să semneze urgent decretul de revocare din funcție a procurorului general, urmare a dezvăluirilor potrivit cărora Augustin Lazăr a fost implicat în persecutarea disidentului Iulius Filip. Și purtătorul de cuvânt al PSD, Lia Olguța Vasilescu, i-a cerut procurorului general să își dea demisia imediat și să își ceară scuze public pentru că a ocupat această înaltă funcție din sistemul judiciar românesc, deși „a întreprins acțiuni de poliție politică în timpul regimului comunist”.

Augustin Lazăr a respins acuzațiile, precizând că o astfel de dezinformare este contrazisă de adeverințele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). Procurorul general apreciază că atacurile concertate din ultimele zile la adresa sa, în contextul derulării procedurii de desemnare a viitorului procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, urmăresc atât decredibilizarea sa în calitate de procuror general, cât și destabilizarea Ministerului Public.

De asemenea, Lazăr a catalogat drept grosolănii declarațiile potrivit cărora procurorul deschidea sau închidea pe cineva într-un penitenciar, acesta fiind atributul judecătorului, precizând că regretă că drama disidentului Iulius Filip e folosită de cei ce vor să atace Justiția.

Mandatul lui Augustin Lazăr la conducerea Parchetului General se încheie la sfârșitul acestei luni. El și-a depus candidatura pentru un nou mandat de 3 ani.