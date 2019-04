Ministrul Turismului: România va deschide anul acesta 10 birouri de promovare turistică, două vor fi în China

În opinia ministrului Turismului, clipul de promovare a României după două săptămâni de la postarea sa pe pagina de Facebook, "fără nicio promovare", a avut un impact de 6,9 milioane de persoane, 2,7 milioane de vizionări şi 40.000 de aprecieri pozitive.











"Vom deschide 10 birouri de promovare turistică. Locurile nu le aleg eu, avem o echipa întreaga care munceşte. Avem o strategie pe care trebuie să o definitivăm până la sfârşitul lunii următoare, o strategie care a fost făcută pe un proiect cu Banca Mondială, de care trebuie să ţinem cont, dar şi de calculele pe care colegii noştri o să le facă. În curând o să vă spunem exact şi locaţiile, dar clar în China o să avem două birouri. Este important pentru ca toţi se luptă pentru această piaţă, dar noi nu am făcut nimic în ultimii ani", a precizat Trif. El a fost întrebat unde vor fi deschise birourile de promovare turistică.În ceea ce priveşte clipul de promovare al României realizat în 16 limbi, Trif a precizat că el va rula începând din acest an pe reţelele de televiziune din afara ţării în pieţele ţintă, bugetul de 4 milioane de euro alocat pentru promovare fiind pentru prima dată prins în buget."Suntem în procedura de realizare a caietului de sarcini. Avem banii pentru prima dată prinşi în buget pentru promovare, avem 4 milioane de euro, şi cu siguranţa anual acesta vom putea sa intrăm inclusiv pe reţelele de televiziune din afara ţării, din pieţele ţintă pe care noi dorim să intrăm, pentru că este important să ne maximizăm numărul de turişti în special în ţările în care avem un istoric şi aici vorbim de ţări ca Germania, care este numărul 1 în privinţa turiştilor care ajung în ţara noastră, vorbim de Israel, vorbim de Franţa şi de Italia, dar am dori foarte mult să intrăm pe piaţa din Asia şi bineînţeles şi pe piaţa arabă. Reprezentanţii din Emirate cu care m-am întâlnit anul trecut şi-au exprimat dorinţa să colaborăm mai strâns, pentru că există un potenţial în ţările arabe şi doresc să vină şi să viziteze ţara noastră. Trebuie să ştim să ne promovăm mult mai bine astfel încât să aleagă România în detrimentul ţărilor din jurul nostru", a explicat şeful de la Turism.El a anunţat joi într-o conferinţă de presă că la ora actuală clipul de promovare a României realizat de Ministerul Turismului este tradus în 16 limbi, inclusiv în limba latină.La rândul său, Laura Sitaru, prodecan al Facultăţii de Limbi Străine din Universitatea Bucureşti, a subliniat că traducerea clipului de promovare a României a fost făcută nu numai în limbile de circulaţie internaţională ci şi în chineză, japoneză, arabă, greacă, bulgară, poloneză sau rusă.