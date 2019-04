Stelian Fedorca, preşedintele autorităţii pentru învământul dual, a demisionat

Stelian Fedorca a declarat pentru HotNews.ro că şi-a depus demisia din cauza procesului de incompatibilitate pe care îl avea cu ANI din 2013. "În februarie 2019 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a validat raportul ANI şi am preferat să plec decât să mai fiu demis pentru acelaşi lucru. Motivarea deciziei nu a fost încă publicată. Dar am solicitat eliberarea din funcţie. Am obosit atâţia ani să mă tot apăr pentru greşelile altora. Am să continui promovarea învăţământului în cadrul autorităţii", a spus Stelian Fedorca.Stelian Fedorca a fost secretar de stat în Ministerul Educației Nationale în 2013 şi a fost acuzat de incompatibilitate de către Agenția Națională de Integritate. În perioada 2007-2010 Fedorca a deţinut simultan funcţia publică de director - consilier in cadrul Ministerului Educației şi funcția de Director al Colegiului National "Mihai Eminescu" din Bucuresti, iar in perioada 2012-2013 a deținut, simultan, funcția de secretar de stat in cadrul Ministerului Educației, de Director al Colegiului National "Mihai Eminescu" din Bucuresti, dar şi calitatea de comerciant în cadrul "Fedorca Stelian Victor Persoană Fizica Autorizată”.