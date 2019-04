Concediu paternal de minim 10 zile în toate țările UE / Directiva trebuie implementată în maxim 3 ani

Minim zece zile lucrătoare de concediu de paternitate plătit la nivelul concediului medical

Două luni de concediu netransferabil plătit pentru creșterea copilului

Cinci zile de concediu de îngrijitor pe an

Modele de lucru mai flexibile, inclusiv formule de muncă la distanță Principalele modificări:

Statele membre vor trebui să implementeze directiva în maxim 3 ani.Astfel fiecare tată sau al doilea părinte echivalent (în cazul recunoașterii de către legislația națională) va avea dreptul la cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu de paternitate plătit cel puțin la nivelul concediului medical, potrivit unui comunicat al Parlamentului European.În plus, statele membre trebuie să ofere 5 zile pe an de concediu de îngrijitor pentru persoanele care au în grijă o rudă sau o persoană care locuiește în aceeași gospodărie și care are o afecțiune gravă sau o afecțiune datorată vârstei.Părinții care lucrează și îngrijitorii vor putea să solicite o adaptare a modelelor de lucru, inclusiv, acolo unde este posibil, prin programe de lucru la distanță sau prin programe flexibile. Atunci când analizează cererile de lucru flexibil, angajatorii pot lua în considerare nu numai propriile resurse și capacitatea lor operațională, ci și nevoile specifice ale unui părinte de copil cu dizabilități sau suferind de boli cronice, sau ale părinților singuri, potrivit sursei citate.