Traian Băsescu spune că pensionarii au fost păcăliți cu peste 3,8 miliarde de lei din cauza anulării indexării la început de an/ Vezi ce calcule a făcut fostul președinte

Conform legislaţiei, valoarea punctului de pensie se majorează anual, începând cu 100 % din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50 % din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, a precizat Băsescu.







Vezi aici calculele lui Băsescu:





Fostul președinte spune că a calculat la început efectele pentru propria pensie şi a constatat că era mai bine dacă se aplica indexarea de la 1 ianuarie 2018 şi 2019. Văzând aceasta, a făcut şi calculul pe pensia medie, constatând că şi în această variantă pensia ar fi fost puţin mai mare pe varianta indexării. "Desigur m-am înfuriat că şi pe mine m-au păcălit Dragnea, Olguţa şi Budăi prin susţinerile lor că pensia va fi mai mare aplicând noua lege. Constatând aceste lucruri, pur şi simplu am postat foaia pe care făcusem calculele", a mai afirmat Băsescu."Aşadar, pensiile trebuiau indexate la 1 ianuarie a fiecărui an, după cum urmează : la 01.01.2017 cu 5,5%, la 01.01.2018 cu 7%, iar la 01.01.2019 cu 9%. Indexările au fost suspendate, iar pesediştii s-au aşezat comod în fotolii pe la toate televiziunile şi s-au aşternut pe explicat cum îi slujesc ei pe pensionari prin anularea indexărilor de la început de an, compensându-le şi crescând pensiile, susţin ei, în mod mincinos, prin creşterea punctului de pensie, cândva, în timpul anului", a mai spus fostul președinte.