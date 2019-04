Bogdan Mateescu, despre comunicatul CSM care îi acuză de "ingerințe” în cazul Kovesi pe Tajiani, Weber și Verhofstadt: Nu are acordul meu și al altor colegi aflați în minoritate

Am solicitat, fără succes, fără un răspuns măcar, să evităm un astfel de demers atât timp cât un judecător deliberează într-o procedură legală și să discutăm mâine, în secție, față în față - așa cum dezbate un organ colegial chestiuni importante - dacă se impune un astfel de demers, să analizăm temeinic afirmațiile și eventualele fapte care le-au generat.







Bogdan Mateescu a afirmat că este vorba de un „unui text pus pe mail timp de o oră” și că a cerut - fără măcar să primească un răspuns - ca discuția să aibă loc joi, în cadrul Secției.Iată mai jos postarea lui Bogdan Mateescu:„Întrucât mi-am manifestat dezacordul în urma consultării via poștă electronică și deși am solicitat președintelui CSM să menționeze "cu majoritate" în cazul în care această se întrunește, iar această mențiune nu apare, cred că trebuie să spun public că scrisoarea deschisă a secției pentru judecători nu are acordul meu și al altor colegi aflați în minoritate.Dacă în urmă analizei, iar nu a examinării superficiale a unui text pus pe mail timp de o oră, aș fi ajuns la concluzia că se impune o reacție, nu aș fi ezitat să fiu alături.Majoritatea din secția pentru judecători a apreciat, însă, altfel, și a emis scrisoarea deschisă.Este dreptul colegelor mele, sigur, dar și al meu că membru ales de aproape o mie de judecători să subliniez că nu sunt de acord cu acest mod de lucru”.Secția pentru judecătorii din CSM a afirmat miercuri, într-o scrisoare deschisă, că președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, liderul grupului ALDE, Guy Verhofstadt și Manfred Weber (PPE) ar fi făcut presiuni asupra judecătorului din dosarul Laurei Codruța Kovesi. „Prin declarațiile și prin acțiunile lor, au pus presiune pe judecătorul național învestit cu soluționarea cauzei, ingerințe cu consecința subminării independenței justiției, înfăptuită prin Înalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe", mai susțin judecătorii din CSM.Mai multe aici