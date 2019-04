Kovesi: În sistem sunt mulți procurori și judecători curajoși

Kovesi

Fosta șefă DNA a spus că nu numai ea, ci și alți procurori și judecători sunt atacați pentru că și-au făcut treaba: ”unii vor să fure fără a fi împiedicați”. În sistem, însă, a adăugat Kovesi, sunt mulți procurori și judecători curajoși, iar timpul să arate că acuzațiile la adresa lor sunt nefondate.Întrebată dacă a fost contactată de reprezentanți ai Parlamentului European, instituție care o susține ferm în continuare, ea a precizat că, în afară de audierea publică din PE, nu a discutat cu nimeni.De asemenea, întrebată dacă lupta anticorupție a fost diminuată, ea a răspuns că ”în DNA, în proporție de 90% sunt aceeași oameni, cred că e doar o chestiune de mobilizare, nu am nicio îndoială că își vor continua activitatea dacă vor fi lăsați să facă acest lucru”.Președintele PE, Antonio Tajani, a declarat că este îngrijorat în privința măsurilor luate de România împotriva Laurei Codruța Kovesi, adăugând că ea rămâne candidatul legislativului european pentru noul post de procuror-șef european.De asemenea, Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmemans, a reluat, miercuri, mesajul "clar" că Lauraeste candidata preferată de Parlamentul European pentru a fi primul procuror-șef european, precizând că este important ca aceasta să-și poată prezenta candidatura, astfel încât instituțiile europene să poată lua o decizie.Înalta Curte de Casație și Justiție judecă miercuri contestația Laurei Codruța Kovesi împotriva controlului judiciar pentru 60 de zile dispus de către procurorii Secției de anchetare a magistraților. Secția pentru anchetarea magistraților a anunțat oficial vineri că a început urmărirea penală împotriva Laurei Codruța Kovesi pentru luare de mită, abuz în serviciu și mărturie mincinoasă, iar fosta șefă a DNA a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Kovesi are mai multe interdicții, între care să părăsească țara fără încuviințarea procurorului de caz, să își desfășoare activitatea de procuror la Parchetul General și să vorbească cu presa despre acest dosar.