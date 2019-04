VIDEO Dăncilă, după avertismentul lui Timmermans: Nu am înțeles rostul, nu reflectă realitatea / Mesajul pentru Tajani: Niciun factor, fie chiar și președintele PE, nu poate cere începerea sau oprirea anchetei penale

Premierul Viorica Dăncilă se declară surprinsă de declarațiile prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, susținând că nu le înțelege rostul și că nu se bazează pe realitatea, pentru că a existat și există deschidere totatlă din partea Guvernului. Dăncilă i-a răspuns în aceeași notă și președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, după ce acesta a cerut Guvernului de la București să nu îi pună obstacole Laurei Codruța Kovesi, în procedura pentru șefia Parchetului European. "Niciun factor sau decident politic, fie chiar și președintele Parlamentului European, nu poate solicita începerea sau oprirea anchetei penale", a fost răspunsul lui Dăncilă.





Cum răspunde criticilor lansate de Frans Timmermans





Viorica Dăncilă s-a declarat surprinsă de declarațiile prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, ea susținând că există și a existat o deschidere totală a Guvernului de la București în privința pașilor de urmat.





Mai mult, ea a spus că nu a înțeles rostul declarațiilor lui Timmermans, pentru că nu s-ar baza pe realitate.





"Am format un grup de experți, s-a lucrat la nivel de experți, atât din partea Comisiei Europene cât și din partea noastră. Am specificat de fiecare dată că ne vom consulta și că va exista transparență. De aceea, declarația lui Timmermans de astăzi a produs neclarități și nu i-am înțeles rostul pentru că nu este pliată pe realitățile existente. O să am o discuție cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene legată de aceste aspecte. Știu că a fost o discuție în Colegiul Comisarilor și sper că comisarul român a susținut de această dată România", a declarat Viorica Dăncilă, la începutul ședinței de Guvern.





Mesajul pentru Antonio Tajani





Viorica Dăncilă s-a arătat deranjată și de declarațiile președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, susținând că "niciun factor, nici măcar președintele Parlamentului European, nu poate solicita începerea sau oprirea unei anchete penale".





"La fel de surprinsă am fost de declarațiile președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani. Cred că nici factor sau decident politic, fie chiar și președintele Parlamentului European, nu poate solicita începerea sau oprirea anchetei penale. Ni se cere să nu intervenim în actul de justiție. Mi se pare un lucru corect, dar oficiali europeni ne cer să oprim anchete penale. Le spun clar că premierul României nu a intervenit și nu va interveni niciodată în actul de justiție", a declarat Viorica Dăncilă.









Ea a susținut, de asemenea, că toată "această situație neplăcută" a fost creată de către președintele Klaus Iohannis, prin declarațiile repetate în care a criticat Guvernul.