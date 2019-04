Mesajul Vioricăi Dăncilă pentru ambasadori: Nu am să permit să facă agenda prim-ministrului

Premierul Viorica Dăncilă le transmite ambasadorilor celor 12 state care cer Guvernului să renunțe la modificările legislației în justiție că "în niciun stat ambasadorii nu fac agenda prim-ministrului" și le cere "să arate respect pentru România". "Nu am să permit ambasadorilor altor state să facă agenda prim-ministrului", a spus Dăncilă la începutul ședinței de Guvern.

La începutul ședinței de Guvern, Viorica Dăncilă a răspuns criticilor de la Bruxelles, dar și ale ambasadorilor celor 12 state care se declară profund îngrijorate de integritatea sistemului judiciar românesc, în contextul noilor ordonanțe de urgență pregătite de Ministerul Justiției privind modificarea codurilor penale și contestația în anulare pe deciziile definitive ale instanței supreme.





Viorica Dăncilă a susținut că a vrut să aibă o discuție individuală cu fiecare ambasador din acest grup, dar a fost refuzată și le-a "reamintit" ambasadorilor că ea vorbește direct cu omologii săi din cele 12 state.





"Tot astăzi, am văzut punctul de vedere a unor ambasadori, a unui grup de ambasador. Am vrut să am o discuție individuală cu fiecare ambasador din acest grup, dar au refuzat. Le reamintesc doamnelor și domnilor ambasadori că suntem în România și că am dialog direct cu omologii mei. Le recomand să se adreseze autorităților din țara din care fac parte pentru că în niciun stat ambasadorii nu fac agenda prim-ministrului și eu nu am să permit acest lucru. Trebuie să arate respect pentru România, așa cum fiecare ambasador român are respect pentru un stat terț”, a declarat Viorica Dăncilă, în debutul ședinței Executivului.