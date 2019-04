DNA anunță oficial că trezorierul PSD este urmărit penal pentru delapidare / Și-ar fi însușit 380.000 de euro din subvenția acordată partidului / Ce spune Mircea Drăghici

DNA a anunțat oficial marți că procurorii au început urmărirea penală împotriva trezorierului PSD, Mircea Drăghici, pentru delapidare și utilizarea subvențiilor primite de la stat în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. Potrivit anchetatorilor, el și-ar fi însușit 380.000 de euro din subvenția acordată partidului de către Autoritatea Electorală Permanentă pentru a plăti un imobil de peste 500.000 de euro cumpărat de familia sa.





DNA a anunțat printr-un comunicat de presă începerea urmăririi penale "față o persoană, trezorier al unui partid", fără a-i menționa numele, pentru infracțiunile de utilizare a subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate și delapidare.





Acuzațiile procurorilor la adresa lui Mircea Drăghici, trezorier al PSD și coordonator al campaniei electorale a partidului pentru alegerile europarlamentare:

"În calitate de trezorier al unui partid, având atribuții de gestionare și administrare a bunurilor și fondurilor bănești aparținând formațiunii politice respective, suspectul și-ar fi însușit suma de 380.000 euro prin încheierea unui contract de închiriere a unui imobil, având un caracter simulat, folosind astfel suma de bani provenită din subvenții în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, respectiv pentru plata parțială în proporție de peste 2/3 a unui imobil.

Concret, suspectul îndeplinește funcția de trezorier al unui partid, exercitând, în această calitate, atribuții de gestionare și administrare a bunurilor și sumelor de bani provenite din fonduri publice sau private. În exercitarea funcției de trezorier, în cursul lunii februarie 2018, suspectul împreună cu o persoană din familie, a negociat și a convenit să achiziționeze, de la un vânzător, un imobil având o valoare de circulație de peste 500.000 euro, pe care să-l achite, în parte, cu sume de bani pe care le gestiona în calitate de trezorier, și în parte, cu fonduri proprii.

Promisiunea de vânzare-cumpărare dintre proprietarul imobilului și persoana din familia suspectului, dar și contractul de închiriere dintre același proprietar și formațiunea politică s-au încheiat in aceeași zi, 15.02.2018, pentru același imobil.

Contractul de închiriere fusese încheiat pentru o perioadă de 10 ani ( începând cu data de 01.03.2018 până la 01.03.2029), valoarea totală a chiriei fiind de 380.000 euro, ce urma să fie achitată după cum urmează: suma de 38.000 euro în termen de 5 zile, iar restul sumei în tranșe de cel puțin 19.000 euro pe lună timp de 18 luni.

În realitate, întreaga contravaloare a contractului a fost achitată în avans, într-un interval de timp de 5 luni, din sume de bani provenite din subvenția acordată formațiunii politice în baza Legii nr. 334/2006, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.





După declanșarea controlului de către Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la utilizarea subvențiilor de formațiunea politică în cadrul căreia suspectul îndeplinea funcția de trezorier a fost reziliat contractul de închiriere, precum și promisiunea de vânzare-cumpărare și restituite sumele de bani încasate cu titlu de chirie și pentru achiziționarea imobilului".



Mircea Drăghici: Să fii pus sub acuzarea pentru că nu ai respectat o lege pe care tu ai făcut-o în Parlament mi se pare mult exagerat





"Să fii pus sub acuzarea pentru că nu ai respectat o lege pe care tu ai făcut-o în Parlament și ești cel mai îndreptățit să știi spiritul și litera acestei legi mi se pare mult exagerat și cred cumva că are legătură cu coordonarea campaniei, că suntem în buza campaniei. De fiecare dată când a urmat o campanie electorală, am fost chemat la DNA", a declarat Drăghici, întrebat de jurnaliști dacă a fost pus sub acuzare.





HotNews a scris în februarie că DNA a început, pe 8 februarie, urmărirea penală în cazul utilizării subvențiilor primite de PSD în alte scopuri decât au fost declarate, potrivit ordonanței consultate de HotNews. Dosarul constituit de procurorii anticorupție vine în contextul în care în spațiul public au apărut informații că trezorierul PSD, Mircea Drăghici, ar fi folosit bani din subvenția partidului pentru achiziționarea unor mașini pe care le folosesc el și soția sa.





Potrivit ordonanței procurorilor DNA, obținută de HotNews.ro, pe 8 februarie s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunea de „utilizare a subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum și utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice” , prevăzută de legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.





În cauză, procurorii DNA au cerut Autorității Electorale Permanente, la șefia căruia PSD a vrut să-l instaleze pe Mircea Drăghici, mai multe documente vizând: