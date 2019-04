Dragnea, critici pentru "greșeala impardonabilă" a funcționarilor de a nu-l invita pe Adrian Năstase la ședința solemnă a Parlamentului / Năstase: Am fost chemat cu doar două ore înainte

Președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea, a ținut să spună, la începutul discursului său de la ședința solemnă a Parlamentului pentru aniversarea a 15 ani de la aderarea României la NATO, că Adrian Năstase nu se află în sală din cauza unei "greșeli impardonabile" a staff-ului celor două camere, care nu l-au invitat. La rândul său, Năstase a scris pe blog că a fost invitat la ședință cu doar două ore înainte de începerea acesteia.





"Chiar dacă nu este în sală din cauza unei erori impardonabile a staff-ului celor două camere, îl salut pe domnul prim-ministru Adrian Năstase, în mandatul căruia România a fost acceptată în NATO", a declarat Liviu Dragnea.

"Pe 29 martie 2004, am depus instrumentele de ratificare, la Washington, pentru aderarea la NATO iar, câteva zile mai târziu, în 2 aprilie, a fost înălțat steagul României la sediul NATO de la Bruxelles. Am scris și am vorbit, de-a lungul anilor, despre importanța istorică a acestei decizii. Și după 15 ani, realizăm semnificația unei realizări la care au contribuit toate partidele politice din România. Cu toate acestea, efortul final cel mai important a fost depus de Guvernul PSD pe care l-am condus, iar depunerea instrumentelor de aderare de către mine, în calitate de prim-ministru și ceremonia de pe Peluza din fața Casei Albe rămân, în amintirea mea, unele dintre cele mai frumoase amintiri. Astăzi, Parlamentul organizează Ședința Comună Solemnă a Camerei și Senatului dedicată aniversării a 15 ani de la acel moment. Ieri m-au sunat mai mulți prieteni pentru a mă întreba dacă am fost invitat. Nu știam nimic. În această dimineață m-am interesat. În final, la ora 12, am primit o invitație pentru ora 14! În aceste condiții, din păcate, nu voi putea participa…", a scris Năstase.