UPDATE Trezorierul PSD, Mircea Drăghici, la DNA. Ce a declarat la ieșirea de la audieri

modul de stabilire și repartizare a subvențiilor acordate în 2017 Partidului Social Democrat

virarea sumelor de bani acordate în cursul anului 2017 Partidului Social Democrat rapoartele de control privind modul de utilizare de către Partidul Social Democrat a subvențiilor la nivelul anilor 2017 și 2018

Mircea Drăghici a venit însoțit de un avocat.La ieșirea de la audieri, Mircea Drăghici, care este coordonatorul campaniei PSD pentru alegerile europarlamentare, a evitat să spună dacă a fost pus sub acuzare în acest dosar."Să fii pus sub acuzarea pentru că nu ai respectat o lege pe care tu ai făcut-o în Parlament și ești cel mai îndreptățit să știi spiritul și litera acestei legi mi se pare mult exagerat și cred cumva că are legătură cu coordonarea campaniei, că suntem în buza campaniei. De fiecare dată când a urmat o campanie electorală, am fost chemat la DNA", a declarat Drăghici, întrebat de jurnaliști dacă a fost pus sub acuzare.Până la ora transmiterii acestei știri, DNA nu a făcut un anunț oficial privind audierea lui Mircea Drăghici. HotNews a scris în februarie că DNA a început, pe 8 februarie, urmărirea penală în cazul utilizării subvențiilor primite de PSD în alte scopuri decât au fost declarate , potrivit ordonanței consultate de HotNews. Dosarul constituit de procurorii anticorupție vine în contextul în care în spațiul public au apărut informații că trezorierul PSD, Mircea Drăghici, ar fi folosit bani din subvenția partidului pentru achiziționarea unor mașini pe care le folosesc el și soția sa.Potrivit ordonanței procurorilor DNA, obținută de HotNews.ro, pe 8 februarie s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunea de „utilizare a subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum și utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice” , prevăzută de legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.În cauză, procurorii DNA au cerut Autorității Electorale Permanente, la șefia căruia PSD a vrut să-l instaleze pe Mircea Drăghici, mai multe documente vizând: