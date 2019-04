Codrin Ștefănescu, despre starea lui Ion Iliescu după operație: Totul a decurs bine și nu sunt probleme / Sperăm să şi vorbim la telefon astăzi

Ion Iliescu, operat la inimă luni seară, se simte bine și nu sunt niciun fel de probleme după intervenția chirurgicală, a declarat marți secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu. El spune că problemele de sănătate ale fostului președinte sunt pe fondul unei răceli din weekend și că, deși s-a retras din viața publică, acesta este "prins în jocul politic" și le dă sfaturi foștilor colegi de partid.

"Am aflat de la medici, azi dimineaţă, că totul a decurs bine şi nu sunt probleme. De fapt, se anticipa, pentru că la <<C.C. Iliescu>> sunt nişte specialişti foarte buni în astfel de intervenţii chirurgicale. Aşteptăm un răspuns mai detaliat în jur de ora 14.00-14.30 şi sperăm să şi vorbim la telefon cu preşedintele Iliescu în această după-amiază. Nu am vorbit aseară. Nu am putut să dau de dânsul. Când am aflat, era deja în drum, în Salvare, dinspre Elias spre C. C. Iliescu, împreună cu soţia şi aghiotantul", a declarat Codrin Ștefănescu, marți, în Parlament.





El a spus că vorbește la telefon o dată pe săptămână cu fostul președinte, care este destul de prins în jocul politic și le dă sfaturi foștilor colegi din PSD.





"Noi vorbim destul de des. O dată pe săptămână. Îl sun, vorbesc şi cu doamna Nina Iliescu. Şi eu, şi Liviu Dragnea sunăm destul de des. Chiar primim sfaturi şi de foarte multe ori este un foarte atent analist şi urmăreşte toate posturile de televiziune. Este, aşa, prins în jocul acesta politic şi de foarte multe ori ne-a dat şi sugestii foarte bune. Ultima oară când am vorbit nu avea această problemă. Se pare că a răcit undeva în weekend", a adăugat Codrin Ștefănescu.









"După evaluare și pregătire preoperatorie, pacientul a fost supus unei intervenții chirurgicale cu un rezultat final foarte bun. În prezent, domnul Ion Iliescu se află în perioada postoperatorie imediată, în Secția ATI 1 a institutului nostru, este stabil și în afara unui pericol imediat", spuneau reprezentanții Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu".





Ei precizau că "orice declarații ulterioare se vor face doar cu acordul expres al pacientului".





Inițial, Ion Iliescu a ajuns, luni dimineață, la Spitalul Elias, dar medicii de acolo l-au direcționat către Institutul "C.C. Iliescu".





Ion Iliescu are 89 de ani. El a mai fost operat la inimă în trecut, fiindu-i montate câteva stenturi. Una dintre operațiile pe inimă a fost făcută la Paris, în anul 2007. Iliescu a fost supus, de asemenea, unei operații pentru un polip la colon, în anul 2012, la Spitalul Elias din București.





Fostul președinte s-a retras de câțiva ani din viața publică, el nemaifiind văzut la evenimente publice în ultimii ani.





Ion Iliescu s-a născut la 3 martie 1930 și a fost președintele României în perioada 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004.





Pe 21 decembrie 2018, Ion Iliescu a fost inculpat în dosarul Revoluției din 1989, fiind acuzat de crime împotriva umanităţii, alături de Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus şi Emil (Cico) Dumitrescu.





De asemenea, în iulie 2017, Ion Iliescu a fost trimis în judecată în Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, alături de fostul premier Petre Roman, fostul director al SRI Virgil Măgureanu, fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu, Nicolae Dumitru, fost prim-vicepresedinte al Frontului Salvarii National și Mugurel Florescu, fost adjunct al procurorului general al Romaniei si sef al Directiei Procuraturilor Militare. Ei sunt acuzați de infracţiuni contra umanităţii, respectiv pentru reprimarea violentă a manifestaţiei din Piaţa Universităţii, din 13-15 iunie 1990, soldată cu decesul a patru persoane, rănirea prin împuşcare a altor trei, precum şi vătămarea corporală şi lipsirea de libertate a peste 1.200 de persoane.