Ce vor face cu darul de nuntă Lia Olguţa Vasilescu și Claudiu Manda

Fostul ministru al Muncii Lia Olguţa Vasilescu, care în weekend s-a căsătorit cu senatorul PSD Claudiu Manda, spune că din darul de nuntă vor achita mare parte din împrumutul făcut pentru casa cumpărată recent în centrul Craiovei. În mod sigur achităm împrumutul luat de soț pentru a cumpăra casa, a declarat Lia Olguța Vasilescu, la România TV. Casa cumpărată de cei doi este un conac cu sală de cinema, piscină și finisaje de lux - clanțe cu cristale Swarorovski, robinete suflate cu aur.









"În mod sigur achităm împrumutul luat de soț pentru a cumpăra casa (n.r. - împrumutul este de 150.000 de euro). O să trecem în declarația de avere, o să scriem cu cât am rămas după ce am scăzut cheltuielile. Am vorbit cu cei de la ANAF și le-am spus că noi vrem să plătim impozitul pe banii primiți la nuntă. Au spus cei de la ANAF că darurile nu se impozitează", a afirmat Vasilescu, luni seară, la România TV.

Purtătoarea de cuvânt a PSD a povestit și cum l-a cunoscut pe Claudiu Manda: ”Eu l-am cunoscut în anul 2000, când eram jurnalistă și i-am luat un interviu. El era cel mai tânăr consilier local și am rămas într-o relație de prietenie. După ce am divorțat, relația noastră a evoluat. Nu mai avem niciun secret unul față de altul, ne cunoaștem foarte bine. Noi ne iubim foarte mult. Copilul meu îl place foarte mult pe Claudiu. Când stăm la Craiova, la sfârșitul săptămânii, copiii stau cu noi. Băiatul lui este mai mare".





La începutul lunii ianuarie, senatorul PSD Claudiu Manda a cumpărat o casă boierească în centrul Craiovei, pe strada Fraţii Goleşti. Conacul de lux ar fi costat 230.000 de euro.





Construcția realizată în stil baroc, datând din anul 1906, a fost consolidată și renovată de vechiul proprietar, iar în vara anului trecut a fost scoasă la vânzare. Casa se desfășoară pe o suprafață de peste 200 de metri pătrați, cu parter, etaj și mansardă, Conacul are două livinguri, trei dormitoare, un dressing, o sală de dinning, o bucătărie și două birouri. În plus, a fost amenajată o sală de cinema. Pentru a păstra intact stilul decorativ al casei boierești, proprietarul susține în anunțul de vânzare că a folosit vopsea decorativă de lux, scrie Ziarul de Craiova





Luxul este oferit însă de finisaje. “Ca și “exces de lux”, în livingul de la parter avem un șemineu impunător și elegant în același timp. Toate camerele au candelabre import Italia, ușile sunt dotate cu clanțe cu cristale Swarorovski, băile au robinete suflate cu aur de 24k, iar toate vasele wc au capace soft-close. La mansardă, ferestrele au o perdea pentru “întuneric”, sunt acționate din telecomandă și sunt prevăzute cu senzori de ploaie și vânt pentru închidere automata”, se preciza în anunțul de vânzare.





Întreaga locuință este dotată cu sistem de supraveghere și monitorizare video, interfon, sisteme de climatizare și sonorizare de înaltă performanță. Încălzirea se face prin pardoseală.





Senatorul PSD spunea că a plătit pentru imobil 230.000 de euro, mare parte din bani fiind împrumutată.





"Am cumpărat casa cu suma de 230.000 de euro. O mare parte din bani a fost împrumutată de la cunoscuți, cu contract la notar. Sper să achit împrumutul după petrecerea de nuntă", declara pentru Ziarul de Craiova președintele Comisiei SRI.