Juncker, exasperat de Brexit: David Cameron este unul dintre marii distrugători ai epocii moderne

”David Cameron, care este unul dintre marii distrugători ai epocii moderne, ne-a interzis să fim prezenți în vreun fel în campania pentru referendum. Pentru că a zis că, în Marea Britanie, Comisia Europeană este mai puțin populară decât în alte state membre”, a declarat Juncker, prezent la o reuniune a unui parlament regional din Germania.





”Dacă am fi putut să participăm la campanie, am fi putut pune multe întrebări și am fi răspuns multor întrebări la care (britanicii- n.red) răspund abia acum”, a completat șeful Comisiei Europene.





Vorbind la reuniune în parlamentul regional din Saarland, Germania, Juncker a comentat și haosul din Parlamentului de la Londra care a respins de trei ori acordul Brexit negociat de premierul Theresa May, dar și varianta ieșirii fără acord sau aceea a unui nou referendum. Juncker a făcut o trimitere și la marele și misteriosul sfinx.





"În acest moment știm ce NU vrea Parlamentul britanic. Dar nu am reușit să aflăm ce anume vrea. În comparație cu Parlamentul britanic, sfinxul este o carte deschisă. Trebuie să facem sfinxul să vorbească. am avut parte de suficientă tăcere”, a spus Juncker, reluând o declarație pe care a făcut-o săptămâna trecută în fața Parlamentului European.





Fostul premier britanic David Cameron este cel care a deschis cutia pandorei, promițând votanților, la alegerile din 2015, că, în cazul în care va câștiga scrutinul, va organiza un referendum privind rămânerea sau ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Cameron a organizat referendumul în 2016, pledând pentru rămânerea în UE. Ca urmare a înfrângerii la referendum, acesta a demisionat.