Povestea românului care a fost șoferul familiei Trump, dar este arestat de 8 luni în SUA și urmează să fie deportat

Dar, de opt luni de zile, Tamas, 38 de ani, este închis într-o unitate penitenciară aflată la sute de kilometri de locul unde trăiește familia sa și duce o lungă bătălie juridică pentru a rămâne în Statele Unite. În această perioadă, el nu și văzut nici soția, nici fiul de 11 ani și nici fetița de 8 ani ce suferă de o boală congenitală de inimă.Românul este în această situație din cauza campaniei anti-imigrație de pe agenda președintelui american, iar scrisorile de sprijin pe care le-a prezentat din partea unor influenți oameni de afaceri și a foștilor lui șefi nu l-au ajutat să primească vreun semn de clemență.Tamas, deținător al unei cărți verzi, a fost arestat de autoritățile de imigrație după ce a cerut cetățenia americană, în 2016, verificările făcute în privința trecutului său arătând că a fost condamnat în lipsă, în România, pentru fraudă în asigurări.Avocatul lui a făcut apel la decizia de deportare a judecătorului și a cerut agenției de imigrare (ICE) să fie lăsat în libertate în timpul procesului, solicitare respinsă.El făcea parte dintr-un grup de muncitori din România și alte țări care lucrau în complexul Mar-a-Lago pe baza unor vize de muncă temporare. Era chelner la clubul de pe plajă și parca mașinile clienților. În acel an, prietena lui, Alina Rogozan, a venit în SUA din România cu viză turistică. Cei doi s-au căsătorit în Las Vegas și și-au făcut luna de miere în Hawaii.Ei s-au întors în România, unde Tamas și-a ajutat socrul să-și administreze brutăria. În 2008, li s-a născut primul copil, David. În 2011, Zoltan Tamas și familia lui au căștigat la loteria vizelor dreptul la rezidență permanentă în SUA. El s-a mutat în West Palm Beach și a cumpărat o casă cu trei camere pentru familia sa, ce era pe cale să-și mărească numărul.Fostul lui șef de la Mar-a-Lago l-a angajat imediat, spune soția lui, care atunci a rămas în România cu familia ei pentru că aștepta nașterea celui de-al doilea copil. Fiica lor, Rania, s-a născut în România cu o malformație la inimă. Când avea doar 5 zile, ea a fost dusă în Germania pentru două operații de urgență. Ulterior, Alina Rogozan și copiii s-au dus să fie alături de Zoltan în Florida, sperând că fiica lor va beneficia de o îngrijire medicală de cea mia bună calitate.În 2013, el a fost angajat full-time la clubul de golf din Jupiter, cumpărat de Trump cu un an înainte. A urmat cursuri pentru a deveni agent de securitate și a avea drept de port-armă. Slujba lui era să supravegheze obiective scumpe din complex, ulterior el luându-și oa doua slubă acolo, în divizia de transport.”Tot timpul când copiii lui Trump soseau la aeroport, el îi lua de acolo”, spune Alina Rogozan, adăugând că soțul ei încă are în telefon numerele de telefon ale acestora. Deși Trump avea propriul șofer, ea își amintește că soțul ei a venit într-o noapte cu un bacșiș de 100 de dolari primit de la actualul președinte american.”Avea un program absolut dezordonat. Știam când pleacă, dar niciodată când se întoarce. Dar era bucuros să aibă de lucru și asigurare medicală pentru fata lui”, a adăugat soția lui Tamas. Între 2014 și 215, la vârsta de 43 ani, Rania a trecut prin cinci operații, care au costat zeci de mii de dolari. O parte au fost plătiți de familie, restul venind dintr-o campanie de strângere de fonduri demarată de școala primară din Egret Lake și din donațiile prietenilor.Când Donald Trump era în campania prezidențială din 2016, Rogozan spune că soțul ei a fost promovat adjunct al șefului diviziei de securitate a clubului din Jupiter. El prelua demnitari și membri ai echipei de campanie de la aeroport, de fiecare dată fiind veridicat de agenții Serviciului Secret al SUA. Dar, în octombrie 2016, Tamas a decis să plece de acolo pentru că nu se înțelegea cu un nou manager.Un ”fluturaș” de salariu de atunci arată că era plătit cu 8,05 dolari pe oră ca șofer și 16,50 dolari pe oră ca agent de securitate. După ce a plecat de la proprietățile lui Trump, românul a devenit șofer pentru compania Five Star Transportation.Alina Rogozan a fost anunțată după câteva luni că a fost programată la un interviu cu un agent de imigrări, nu și Tamas. El a întrebat ce se întâmplă și i s-a spus că verificarea trecutului său nu a fost încheiată. Alina Rogozan și copii ei au devenit cetățeni americani în aprilie 2017. În iunie anul trecut, Zoltan Tamas a primit o scrisoare de la ICE princ are i se cerea să se prezinte la un birou al agenției pentru discuta ”inadmisibilitatea” sa în SUA la momentul din 2013 în care s-a dus în România în vacanță și apoi s-a întors.Când el și soția lui au ajuns acolo, lui i s-a spus că va fi reținut, fără a primi explicații. Un agent i-a ordonat să-i dea soției verigheta, cureau și telefonul, și apoi l-a luat de acolo.Alina Rogozan nu l-a mai văzut de atunci.Reprezentanții ICE, când au fost întrebați despre caz, au spus că nu pot discuta decizia instanței de imigrări, dar au precizat că cei care au primit ordin de la un judecător să părăsească țara își pierd automat dreptul la rezidență legală, iar ICE este obligată de lege să îi rețină.Ulterior, povestește soția lui, au aflat că Tamas a fost condamnat în lipsă, pentru fraudă, în România. Alina Rogozan spune că infracțiunea ar fi fost cooisă de un prieten de-al lor ce i-a folosit numele pentru a face mai multe solicitări frauduloase de daună către un asigurator.Acum câteva luni de zile, un judecător a hotărât ca el să fie deportat, dar avocatul lui a făcut două apeluri, la două instanțe diferite, care urmează să fie judecate. Avocatul românului a spus că vineri ICE a notificat curtea de apel că intenționează să-l deporteze până pe 9 aprilie și că va încerca să facă apel și la această decizie.Familia ar merge după el, înapoi în România, dar, fără acces la serviciile medicale din SUA, fiica lor ar muri, spune soția lui Tamas: ”Întoarcerea în România ar însemna condamnarea ei la moarte. De aceea încă luptăm”.