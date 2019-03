Anchetă la mânăstirea Cotmeana, unde un preot i-a amenințat cu bătaia pe enoriași și l-a înjurat pe Iohannis / Starețul nu mai are voie să țină slujbe

„Imediat după aflarea acestor informații, la nivelul Centrului Eparhial, a fost dispusă efectuarea unei anchete, pentru a se verifica cele semnalate în mass-media. Este cu totul regretabil că asemenea manifestări se întâmplă și produc, desigur, tulburări în rândul clerului și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române”, potrivit unui comunicat publicat vineri seara pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.Citește aici„Pentru pacea în Biserică și bunul mers al rânduielilor monahale, pe întreaga perioadă a cercetărilor, s-a dispus oprirea Părintelui Stareț Ioasaf Boiciuc de la săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii și a celorlalte slujbe bisericești”, precizează Arhiepiscopia.După finalizarea anchetei de către organele eparhiale competente „vor fi luate măsurile pastorale și administrative care se impun”.Arhiepiscopia precizează că părintele stareț Ioasaf Boiciuc „se află de mai mult timp sub tratament medicamentos, datorită unor suferințe mai vechi, fiind uneori sensibil la neputințele omenești”.Același stareț Ioasaf, al cărui nume real este Ioan Boiciuc, a fost cercetat sub control judiciar în 2015, pentru săvârșirea infracțiunilor de purtare abuzivă și distrugere, într-un dosar instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești, după cum transmitea atunci Agerpres.Potrivit unui articol publicat de jurnaluldearges.ro in 2013, familia Nicoara din Curtea de Argeș a reclamat la poliție ca Ioasaf ar fi bătut-o după ce i s-au cerut înapoi 26 milioane pentru acatiste, bani plătiți pentru ca băiatul lor să nu aibă la naștere "buză de iepure". "Dacă a ieșit copilul difect, sunt eu Dumnezeu să-l fac sănătos?", ar fi replicat staretul Ioasaf care susținea că, dimpotrivă, el a fost cel agresat. Mai multe aici