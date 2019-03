SONDAJ Credeți că mai are Kovesi șanse la funcția de procuror-șef european?

Laura Codruta Kovesi a fost plasată sub control judiciar de către procurorii sectiei de anchetare a magistraților și, potrivit surselor judiciare, are interdicție de a părăsi țara. Aceasta, în condițiile în care se află în procedură de desemnare a procurorului-șef european. Financial Times consideră că măsurile luate împotriva ei îi scad șansele să preia această poziție.