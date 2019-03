UPDATE O locomotivă a deraiat în Brașov, traficul a fost reluat / Circulația este oprită în județul Mureș din cauza unui fir de contact rupt

De asemenea, traficul feroviar este oprit pe Magistrala 400 Oradea – Braşov, la kilometrul 198+100 metri, între staţiile Lunca Bradului şi Stânceni, judeţul Mureş, din cauza unei defecţiuni tehnice (fir de contact rupt). Se acţionează pentru remedierea problemei şi reluarea circulaţiei, precizează Infotrafic.





CFR a dat o informare de presă despre incident







CFR informeaza ca in aceasta dimineata, locomotiva trenului 12392 a deraiat de o osie la iesire din statia Darste.

Trenul circula in relatia Brasov - Bucuresti.



Pentru asigurarea continuitatii traficului feroviar cele doua vagoane ale trenului au fost retrase cu o alta locomotiva in statia Brasov, de unde vor circula im compunerea trenului IR 1644 pana la Bucuresti Nord.



Mentionam faptul ca circulatia feroviara intre Brasov si Darste nu este afectata, toate trenurile fiind redirectionate sa circule pe varianta de traseu Darste - Brasov, destinata trenurilor de marfa.



Cauzele deraierii vor fi stabilite de comisia de ancheta.



Evenimentul nu s-a soldat cu victime. Traficul feroviar este deviat printr-un racord de manevră al staţiei Dârste, până la remedierea problemei de pe Magistrala 300.