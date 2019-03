UPDATE Kovesi, plasată sub control judiciar, cu interdicția de a părăsi țara - surse / A ieșit de la audieri după aproape 7 ore: Mi s-a interzis să vorbesc cu presa despre dosar / Este o măsură de a-mi închide gura

Laura Codruța Kovesi a fost plasată sub control judiciar de către procurorii Secției de anchetare a magistraților, au precizat, pentru Mediafax, surse apropiate anchetei. De asemenea, fosta șefă DNA are interdicția de a părăsi țara. Fosta șefă a DNA a fost audiată timp de aproximativ șase ore și jumătate la Secția de anchetare a magistraților, iar la ieșire a anunțat că procurorul de caz i-a interzis să vorbească cu presa despre ce s-a întâmplat la audieri și despre dosarul pentru care a fost chemată. "Nu am voie să spun nimic, este o măsură de a-mi închide gura", a afirmat Kovesi.

Surse judiciare au precizat, pentru Mediafax, că Laura Codruța Kovesi a fost plasată sub control judiciar. Măsura ar fi fost luată pentru o perioadă de 60 de zile, în dosarul în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă în legătură cu aducerea în ţară a fostului director FNI Nicolae Popa.





Potrivit surselor, lui Kovesi i s-a comunicat că are calitatea de inculpat în acest dosar.





Una dintre interdicții este aceea de a părăsi țara, în condițiile în care Kovesi se află în procedura de desemnare a procurorului șef european, care implică și prezența sa la Bruxelles.





Ea a anunțat că are interdicție de a vorbi cu presa despre ce s-a întâmplat la audieri și despre dosarul pentru care a fost chemată: "Nu am voie să vă spun absolut nimic din ce s-a întâmplat astăzi aici și nici despre acest dosar. Mi s-a interzis de către procurorul de caz să vorbesc cu presa despre acest dosar. Este o măsura de a-mi închide gura, de a ne hărțui pe toți cei din sistemul judiciar care ne-am făcut treaba".





Kovesi a mai spus că se încearcă reducerea sa la tăcere pentru că, probabil, "disperarea unora" că ea ar putea fi numită procuror-șef european a ajuns la anumite cote.

"Îi deranjez pe cei care vor să fure liniștiți"





Laura Codruța Kovesi a afirmat că zilnic în spațiul public apar foarte multe informații false despre ea, care ar porni de la cei pe care îi deranjează candidatura sa la șefia Parchetului European și care vor să fure liniștiți în România.





„(îi deranjez, n.r) pe cei care nu-și doresc acest lucru (candidatura sa la șefia Parchetului European - n.r.), pe toți cei care vor să fure liniștiți în această țară, care vor ca procurorii să stea la birou și, dacă se poate, să investigheze fapte mărunte, să nu mai investigheze fapte de corupție, să nu mai recupereze prejudicii”, a declarat fosta șefă a DNA.





Legat de candidatura sa la conducerea Parchetului European, Kovesi a spus că s-a înscris în această procedură singură, s-a pregătit singură, fără să aibă sprijinul Guvernului sau al altei instituții. "Este evident că tot ce se întâmplă în ultima perioadă de timp are legătură cu candidatura în această poziție. Atacurile în mod repetat, campaniile false, zilnic sunt zeci de știri false. Nu reușesc să răspund la toate știrile false, ele apar atât de des și atât de mult”, a declarat Laura Codruța Kovesi.





Despre presupuse abuzuri comise de către procurori





Despre presupusele abuzuri comise de către procurori, Kovesi a spus că acestea trebuie constatate de instanțe, că nu știe să existe hotărâri definitive că un procuror din DNA ar fi comis abuzuri și că în mandatul său la șefia DNA au existat peste 70 de magistrați trimiși în judecată, inclusiv pentru abuzuri.





"Cu privire la serviciile teritoriale, se făceau și am dispus controale la fiecare 6 luni, care s-au realizat prin intermediul colegilor, în special prin adjuncți. Am sesizat de fiecare dată Inspecția Judiciară și a făcut controale regulate în cadrul DNA. Până nu avem decizii definitive ale instanțelor în care să se stabilească că un procuror din DNA a comis un abuz în serviciu, fapte disciplinare, nu cred că putem vorbi de abuzuri", a declarat Kovesi.





Despre OUG pe coduri penale: Aceste modificări, adoptate pentru a ajuta anumite persoane să scape





Laura Codruța Kovesi a declarat că proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea codurilor penale este îngrijorător, subliniind că, în cazul în care actul normativ va fi adoptat, "anumite persoane" vor fi ajutate să scape de consecințele urmăririi penale.





"Sunt modificări care vor afecta posibilitatea de investigare a faptelor de corupție. Tot ce s-a spus și de către CSM, și de către colegii din DNA, și de către ceilalți procurori și judecători este întemeiat și, într-adevăr, putem să fim îngrijorați că astfel de modificări vor fi adoptate. Ele vor fi adoptate pentru a ajunta anumite persoane să scape de consecințele urmăririi penale”, a spus Kovesi.

Laura Codruța Kovesi este urmărită penal în două dosare instrumentate de controversata secție de anchetare a infracțiunilor din justiție, înființată odată cu modificările la legile justiției și susținută de PSD-ALDE și de ministrul Justiției, Tudorel Toader.





Într-unul dintre dosare, Kovesi este cercetată pentru luare de mită, mărturie mincinoasă şi abuz în serviciu. Dosarul a fost deschis în decembrie 2018, ca urmare a unei sesizări a lui Sebastian Ghiţă, care a susținut că i-a dat bani lui Kovesi pentru aducerea în țară a lui Nicolae Popa. Secția pentru investigarea faptelor din justiție susține că Laura Codruța Kovesi ar fi cerut și primit în 2011, când era procuror general, suma de 268.689,36 de lei de la Sebastian Ghiță pentru extrădarea din Indonezia a omului de afaceri Nicolae Popa.





În cel de-al doilea dosar, Laura Codruța Kovesi este acuzată, printre altele, că ar fi determinat un procuror-șef de secție să confirme un rechizitoriu nelegal prin care au fost trimise în judecată cinci persoane și este urmărită penal pentru constituire de grup infracțional organizat și pentru cinci infracțiuni de complicitate la represiune nedreaptă sub forma participației improprii.





Potrivit unor surse judiciare, procurorul șef de secție pe care l-ar fi determinat Laura Codruța Kovesi să confirme rechizitoriul nelegal și netemeinic și să trimită astfel în judecată cinci persoane este Gheorghe Popovici, fost procuror şef adjunct al Secţiei de combatere a corupţiei din Direcție, iar printre cei trimiși în judecată se află și omul de afaceri Sebastian Ghiță.

