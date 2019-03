Ieșire nervoasă a lui Teodorovici, după acuzațiile lui Cîțu privind privilegiile ca Guvernator al Băncii din Moscova: Cîțu e un imbecil, are probleme mintale, un om care nu are ce să caute pe lumea asta!

Ce privilegii și imunități sunt prevăzute de acordul semnat de România la Moscova la 1 iulie 2015 pentru Guvernatorii BII

România a semnat însă, fără rezerve, aceste noi documente statutare, la data de 1 iulie 2015 la Moscova, în timpul Guvernului Ponta, în care Eugen Teodorovici ocupa tot funcția de Ministru de Finanțe.

1. Implementarea unui sistem de management corporativ pe 3 niveluri, compus din Consiliul Guvernatorilor, Consiliul Directorilor și Conducerea Executivă (Eugen Teodorovici este în prezent reprezentantul României în Consiliul Guvernatorilor, în calitate de Ministru de Finanțe, însă teoretic la fel putea fi, așa cum susține Teodorovici acum, toți miniștrii de Finanțe care i-au urmat, inclusiv Anca Dragu, ministru de Finanțe în Guvernul Cioloș, despre care HotNews.ro a scris că a avut întâlniri la nivel înalt cu conducerea BII înainte de majorarea cu 4 milioane euro a participației României.)

care prevede eliminarea sistemului actual de vot introdus la momentul înființării Băncii, prin care fiecare țară dispunea de un vot, indiferent de aportul său la capital, și introducerea unui nou sistem prin care repartizarea voturilor se realizează proporțional cu cota fiecărui membru în capitalul social subscris vărsat al Băncii. 3. Tot atunci s-a decis și modificarea capitalului social al Băncii la valoarea de 2 miliarde de euro.

Guvernul Ciolos a consfințit toate aceste schimbări prin lege în 2016, o lege care nu a întâmpinat niciun vot împotrivă în Parlament, inclusiv din partea PNL, spre exemplu, și care a fost promulgată de președintele Iohannis, în data de 28 noiembrie 2016.



Ce imunități ar avea Teodorovici potrivit acestui acord și o întrebare la care Ministrul Teodorovici a refuzat să răspundă

Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a avut joi o ieșire nervoasă la adresa senatorului PNL Florin Cîțu, care susține că ministrul nu ar plăti nicio taxă statului român din funcția de guvernator al băncii cu sediul la Moscova. Contactat de HotNews.ro pentru afla dacă este adevărat ce susține liberalul, Teodorovici a răspuns nervos: "Nu-mi place să stau să pierd timpul pentru a răspunde la ce spune un imbecil. Aberațiile care se spun fără probe...eu înțeleg că ăsta este plecat, are probleme mintale!""Dați-mi un singur exemplu, ca să putem continua discuția, despre un lucru care credeți că este adevărat din ce spune domnul Cîțu!", a răspuns ministrul Teodorovici, contactat de HotNews.ro pentru a afla dacă este adevărat că nu ar plăti nicio taxă statului român din funcția de guvernator al băncii cu sediul la Moscova, așa cum susține joi senatorul Florin Cîțu. HotNews.ro i-a spus că unele lucruri se verifică, altele nu, aspecte pe care HotNews.ro le-a redat într-un articol amplu pe acest subiect. Un lucru care se confirmă este cel că acesta deține funcția de reprezentant al României în Consiliul Guvernatorilor din Banca Internațională de Investiții (BII) cu sediul la Moscova."Eu sunt alt gen de politician și chiar nu-mi place să stau să pierd timpul pentru a răspunde la ce spune un imbecil. Aberațiile care se spun fără probe..eu înțeleg că ăsta este plecat, are probleme mintale, dar spuneți-mi un singur lucru adevărat din ce spune Cîțu!", a spus ministrul.Despre faptul că este reprezentant al României în Consiliul Guvernatorilor, Teodorovici a spus că spus că este firesc să fie așa și a susținut că și alți ministri de Finanțe din România ar fi ocupat înaintea lui această funcție în Consiliul Guvernatorilor din BII."Guvernator (n.a în Consiliul Guvernatorilor din BII) sunt prin lege. Oricare ar fi ministru de Finanțe în orice țară care are capital într-o bancă este guvernator de drept. (..)(..) Hai să vă întreb altceva! Nu vreți să vă documentați dvoastră și să vedeți dacă, alti miniștri de Finanțe, înaintea mea, au fost guvernatori la această bancă?",Întrebat dacă se referă la Miniștri de Finanțe din România, Teodorovici a confirmat, dar s-a enervat din nou când HotNews.ro solicitat să probeze această informație."Domnule, încă o dată, eu nu pot să răspund ca Ministru de Finanțe la toate aberațiile care se spun de toți imbecilii din țara asta. Poate nu v-ați întâlnit cu astfel de oameni. Eu nu mint, nu ascund lucruri, că nu am de ce. Nu am furat nimic în viața mea, nu am stat cu nimeni să fac niciun fel de deal, nu fac compromisuri. Nu am decât un singur scop, că îl credeți, că nu-l credeți, asta este: pentru țara asta, lupta cu sistemul! Vreți să credeți bine, nu vreți asta este, nu pot să conving pe toată lumea. Nu mi-e teamă de nimic și de nimeni, că dacă aveam o singură slăbiciune, nu eram atât de vocal. Credeți-mă este munca munca, din '91. Muncesc ca nebunul zi, de zi!",Acesta a întrebat la rândul lui dacă știm când s-a aprobat majorarea de capital a României. După ce HotNews.ro a răspuns că majorarea a fost adoptată în anul 2018 și că în acest an ar urma încă una de 3,7 milioane euro, așa cum reiese din datele publice,"Domnule, mai documentați-vă, domnule! Este în 2016. Acordul asumat de România este luat în 2016 de Cioloș. Domnule, eu am toate documentele, sunt publice. În 2016 s-a angajat Guvernul României cu majorarea de capital. Noi am dat curs la ceea ce România s-a angajat deja. Domnule, nu mai credeți tot ce spune ..v-am spus, uitați-vă în documente! Și chiar și așa, dacă nu se făcea în 2016, ești obligat ca țară, odată ce se ia o decizie în Board, să dai curs unei astfel de solicitări",adică nu au fost de acord cu noile privilegii și imunități pe care le are BII în țările membre, Teodorovici a răspuns:că România și-a majorat participația la Banca din Moscova în luna iulie 2018, cu 4 milioane de euro și că este așteptată să contribuie cu încă 3,6 milioane euro în acest an la capitalizare.În expunerea de motive la legea din 2018, prin care s-a decis majorarea de 4 milioane de euro, se arată că România a fost și va fi nevoită și pe viitor să-și majoreze continuu participația la această bancă, după ce a semnat noile documente statutare ale BII care prevăd că puterea de vot în cadrul organelor de conducere este proporțională cu contribuția fiecărui stat membru la capitalul vărsat.Principalele modificări aduse documentelor statutare ale Băncii Internaționale de Investiții au fost următoarele:sunt prevăzute următoarele imunități pentru reprezentantul României în Consiliul Guvernatorilor BII:"1. Reprezentanții membrilor Băncii în Consiliul guvernatorilor Băncii (n.a poziție în care este acum Eugen Teodorovici), precum și supleanții lor beneficiază de următoarele privilegii și imunități pe timpul îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor de serviciu pe teritoriul fiecărui stat membru al Băncii:a) imunitate împotriva urmăririi judiciare și administrative privind acțiunile întreprinse de către aceștia în îndeplinirea obligațiilor de serviciu. Această imunitate nu se aplică în privința răspunderii civile în cazul provocării de daune în accidente rutiere;b) scutiri vamale privind bagajul personal identice cu cele care se acordă funcționarilor diplomatici cu rang corespunzător din statul respectiv;c) scutirea de la plata taxelor și impozitelor directe privind orice sume bănești care se plătesc reprezentanților sau supleanților acestora de către statul membru care i-a desemnat;d) scutirea de orice obligații de stat.2. Membrul Băncii este obligat să renunțe la orice privilegii și imunități acordate reprezentantului său în Consiliul guvernatorilor Băncii sau supleantului acestuia, în cazurile în care, în opinia sa, astfel de privilegii și imunități obstrucționează justiția și poate renunța la acestea fără a prejudicia interesele Băncii, în măsura și în condițiile în care, în opinia sa, acestea corespund intereselor Băncii.3. Dispoziția de la punctul 1 din prezentul articol nu se aplică relațiilor reciproce dintre reprezentantul membrului Băncii în Consiliul guvernatorilor sau supleantului acestuia și autoritățile statului ai cărui cetățeni sunt aceștia."din funcția de guvernator al băncii cu sediul la Moscova,Este foarte ciudată prevederea privind litera, trebuie notat cărelațiilor reciproce dintre reprezentantul membrului Băncii în Consiliul guvernatorilor sau supleantului acestuia și autoritățile statului ai cărui cetățeni sunt aceștia.", care este reprezentantul României în Consiliul Guvernatorilor