Ultimul sondaj înaintea alegerilor din Ucraina: Comediantul Vladimir Zelenski conduce în cursa pentru președinție

În vârstă de 41 de ani, Zelenski, a cărei ”experiență” politică se reduce la interpretarea unui personaj politic într-un serial TV extrem de popular, conduce în sondajul dat publicității joi, însă procentele sale sunt mult sub 50% plus unu astfel încât nu are asigurată victoria din primul tur al scrutinului.





Potrivit sondajului realizat de KIIS, ultima cercetare înainte de primul tur al scrutinului de duminică, arată că Zelenski conduce cu 20.9%, urmat la distanță de patru procente de președintele în exercițiu, Petro Poroșenko, cu 13.7% și liderul opoziției, fostul premier Iulia Timoșenko cu 9.7%.







În total, în cursa pentru alegerile prezidențiale s-au înscris 39 de candidați. În cazul în care niciunul dintre candidați nu obține 50% din voturi, se va organiza un al doilea tur de scrutin, pe 21 aprilie, pentru primii doi clasați.





Potrivit KIIS, 21.5% dintre respondenți îl creditează pe Zelenski drept câștigător în al doilea tur, în timp ce 18.3% spun că alegerile vor fi câștigate de Poroșenko și doar 10.1% o văd câștigătoare pe Timoșenko.





Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.600 de persoane cu drept de vot, din toate regiunile, mai puțin Crimeea anexată de Federația Rusă.