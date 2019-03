VIDEO O altă versiune a incidentului cu preotul din Botoșani, acuzat că a bătut un copil. Imaginile prezentate de Arhiepiscopia Iașilor: „Opinia publică a fost intoxicată în mod stupefiant”

Potrivit acestuia, incidentul, în urma căruia elevul de 11 ani a ajuns la Secţia de pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati, va fi anchetat de Comisia de disciplină de la nivelul unităţii de învăţământ, sub monitorizarea ISJ.





"Şcoala, ca şi angajator, va face o cercetare disciplinară şi tot ea va stabili eventualele măsuri sau sancţiuni ce se impun a fi luate. ISJ va monitoriza derularea anchetei şi, eventual, va interveni, dacă măsurile propuse de Consiliul de administraţie al şcolii nu respectă legislaţia în vigoare sau realitatea faptelor. Dacă faptele se confirmă, indiferent de intensitatea agresiunii fizice, domnul profesor nu are nicio scuză", a afirmat Hârtie.





Cazul copilului de la Baranca este anchetat şi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ), care a întocmit un dosar penal pe numele profesorului, care este şi preot.





"Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă şi continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul", a afirmat purtătorul de cuvânt al IPJ, Nicoleta Federciuc.

Arhiepiscopia Iașilor susține că acuzațiile aduse preotului din Baranca, județul Botoșani, sunt „în covârșitoarea lor majoritate, cu totul nefondate”, acesta într-adevăr luând de urechi un copil, însă în niciun caz nu l-a lovit sau l-a dat cu capul de pereți până la sânge, așa cum s-a spus în spațiul public. Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei, Constantin Sturzu, a prezentat chiar un video cu imagini surprinse de camerele de supraghere din afara școlii și de pe drum în care se vede că băiatul merge fără probleme, iar preotul nu a ieșit după el.Sturzu sustine că opinia publică a fost intoxicată „într-un mod stupefiant, încurajându-se nu doar anticlericalismul, ci și escaladarea unui presupus conflict interreligios”.Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei susține că elevul nu era de confesiune ortodoxă, dar putea asista la orele de religie cu condiția să nu deranjeze . Potrivit sursei citate,copilului nu i s-a cerut să facă rugăciunea și semnul crucii, iar în timpul orei „a deranjat în multe feluri clasa și chiar a adresat numeroase injurii și amenințări la adresa preotului”.„La ieșirea din clasă, când preotul l-a rugat să-i spună tatălui său să vină la școală, acel băiat a dat să-l lovescă pe preot cu piciorul, moment în care acesta l-a prins de urechi și l-a scos afară. A fost o reacție de moment, de scurtă durată. Așa cum am afirmat în toate declarațiile, nimic, absolut nimic nu poate scuza această reacție a preotului! Este inadmisibil și din punct de vedere pedagogic, dar mai ales din punct de vedere creștin a folosi orice fel de violență, în orice grad. Totuși, de aici până la acuzațiile că l-ar fi dat cu capul de pereți până la sânge, că preotul ar fi ieșit afară și i-ar fi amenințat și pe ceilalți copii, că acel copil ar fi leșinat și căzut într-un șanț - e o distanță uriașă!”, a scris Sturzu pe Facebook.Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor prezintă un montaj video din imagini surprinse de camerele de supraveghere sin afara școlii și de pe drum, precizând că nu există o filmare cu momentul incidentului pentru că nu sunt camere în interior. În imagini apare, potrivit lui Sturzu, copilul care iese din școală alături de alți copii, nu și preotul. Ulterior pe camerele din spațiu public apare același copil mergând spre casă. „De menționat că, în urma dialogului purtat cu autoritățile din Primărie și cele de la Școală, am aflat că preotul se bucură de o foarte bună reputație și că este apreciat inclusiv de primarul care - cred că în context are relevanță - nu este de religie ortodoxă”. mai spune Sturzu.