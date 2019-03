Codrin Ștefănescu: Am strâns 1.331.000 de semnături în doar o săptămână / PSD a depus listele la BEC

Partidul Social Democrat a depus marţi la Biroul Electoral Central listele cu semnăturile de susţinere şi lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare din luna mai, transmite Agerpres.





"Am depus 1.330.995 de semnături strânse în doar o singură săptămână. (...) Dacă am fi continuat încă o săptămână, am fi depăşit două milioane de semnături. 2.850 de semnături au fost invalidate pe nişte proceduri tehnice, înţelegem că la fiecare partid s-a întâmplat aceeaşi chestiune. (...) În final, lista a fost acceptată, avem număr de înregistrare, începând de astăzi pornim în campanie, a declarat secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, la ieşirea de la BEC.

”Acum mergem la partid, ne aşteaptă Liviu Dragnea care tocmai a închis o întâlnire importantă, programată de o săptămână. După-amiază avem prima întâlnire, pe rând, cu sindicatele care sunt alături de PSD. Vor urma întâlniri teritoriale şi urmează şi campania de mitinguri în toată ţara. (...) Vom fi prezenţi printre oameni permanent, non-stop, de acum înainte până în ziua alegerilor", a adăugat acesta.