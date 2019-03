UPDATE Vytenis Andriukaitis (comisar european): Haideţi să facem tot ce ne stă în putinţă să excludem tutunul din supermarketuri / Replica industriei tutunului: România, cea mai restrictivă țară din Europa Centrală și de Est

"Acestea sunt nişte decese evitabile şi putem transmite acest mesaj către guvernele şi politicienii noştri. Pentru mine este inacceptabil să văd această mentalitate de tip siloz, în care fiecare se gândeşte la propriile lui probleme", a arătat comisarul european.

interzicerea fumatului în spații publice închise;

gradul de respectare a legislației anti-fumat;

interzicerea oricărei forme de publicitate și promovare a produselor din tutun;

imagini și avertizări pe ambalajele produselor din tutun;

bugetul pentru politici ale controlului produselor din tutun;

prețul produselor din tutun;

opțiunile de tratament în vederea renunțării pentru persoanele dependente de tutun.

este al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul de stat al României, după industria petrolieră.

contribuie anual la bugetul statului cu peste 3 miliarde de euro, din accize, TVA, impozite și alte contribuții.

dn prețul unui pachet de țigarete, între 75 - 80% reprezintă taxe la bugetul de stat.

Dintr-un pachet de 20 de țigarete, 12 reprezintă acciza, 4 TVA, iar 4 venitul producătorului (incluzând costul materiei prime, salariile, marja de retail, transportul etc.).

Companiile producătoare de tutun creează direct aproape 5.000 de locuri de muncă și alte 50.000 de locuri de muncă în mod indirect

Romania este cel de al treilea mare producator de produse din tutun din UE, după Germania și Polonia.

Reprezentanți ai industriei tutunului spun însă, citând raportul ”Scala politicilor de control al consumului de tutun”, că România se află deja pe locul al șaptelea în clasamentul european privind restricțiile în domeniul tutunului, înaintea unor țări ca Danemarca, Grecia, Elveția sau Lituania, țara Comisarului European pentru Sănătate, Vytenis Andriukaitis).Potrivit sursei citate, cele mai puține restricții se înregistrează în Austria, Germania și Luxemburg.România este, potrivit acestui raport, cea mai restrictivă țară în domeniul politicilor de control al tutunului din Europa Centrală și de Est, depășind cu mult Cehia (locul 31), Bulgaria (locul 20), Polonia (locul 15), sau Ungaria (locul 9). Raportul citat analizează legislația din 35 de țări europene, ținând cont de recomandările Organizației Mondiale a Sănătății.În plus, reprezentanții industriei afirmă că România are cele mai scumpe țigări din Europa, raportat la puterea de cumpărare, depășind chiar țări ca Marea Britanie și Elveția. În condițiile majorării de anul trecut a accizei la tutun cu aproape 10 euro pe mia/țigarete, România se confruntă în continuare cu tendințele de creștere a pieței negre. Potrivit ultimului studiu Novel, din ianuarie 2019, contrabanda se află în creștere abruptă, situându-se la 17,3% din totalul consumului (cu 1,9 p.p. mai mult față de noiembrie 2018), potrivit sursei citate. Cele mai afectate zone rămân cele de la frontiera de Nord-Est și Nord-Vest, deoarece în Ucraina și Moldova prețurile sunt de 4-5 ori mai mici, dar se constată o recrudescență a contrabandei cu tutun dinspre Sud, din Macedonia și Bulgaria, cauzată de lipsa controlului la granița internă a UE și de faptul că echipele mobile de control nu sunt funcționale, mai arată aceștia.