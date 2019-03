Times of Israel: Cu un prim-ministru al României lipsit de prerogative, sărbătorirea anunțului privitor la mutarea ambasadei a fost prematur

În ciuda promisiunilor făcute de Viorica Dăncilă duminică în fața audienței AIPAC în Washington, DC, decizia de mutarea a ambasadei României în Israel la Ierusalim îi aparține președintelui Klaus Iohannis. Acesta nu s-a sfiit să își exprime rezervele față de această propunere, scriu cei de la The Times of Israel într-un articol de analiză.

Anunțul surprinzător făcut de Viorica Dăncilă duminică, potrivit căruia România va muta ambasada României în Israel de la Tel Aviv în Ierusalim, a fost imediat sărbătorit de suporterii unei astfel de mișcări în țară și în străinătate.

Eduardo Bolsonaro, fiul președintelui Braziliei, Jair Bolsonaro, a felicitat țara central-europeană pentru decizia pe care Dăncilă a anunțat-o la o sesiune deschisă a conferinței AIPAC din Washington, DC, duminică. Jair Bolsonaro a discutat, la rândul său, timp îndelungat despre mutarea ambasadei Braziliei la Ierusalim.

În mod curios, Ministerul de Externe al Ierusalimului nu a publicat o declarație cu privire la această chestiune. ,,Am fi foarte fericiți să vedem ambasada României în Ierusalim”, au spus mai multe surse diplomatice din Israel.

La câteva ore de la anunțarea deciziei, prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a postat pe Twitter un mesaj prin care spune că dorește ,,să își felicite prietena”, pe Viorica Dăncilă, ,,pentru că ar acționa în vederea completării procedurilor necesare deschiderii ambasadei României în Ierusalim.”

Răspunsul măsurat dat de Netanyahu arată că, în momentul de față, Dăncilă nu își poate respecta promisiunea. În România, președintele, nu prim-ministrul, are ultimul cuvânt cu privire la statutul misiunilor diplomatice în străinătate. Dăncilă a scris din nou un cec pe care Israelul nu îl poate încasa.

I congratulate my friend, the Prime Minister of Romania, Viorica Dancila, on her announcement at AIPAC that she would act to complete the procedures needed to open the Romanian embassy in Jerusalem. \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF1\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4