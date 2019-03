Procesul în care Călin Popescu Tăriceanu este judecat pentru mărturie mincinoasă, aproape de final. DNA a cerut rejudecarea apelului

Un procuror de la DNA le-a solicitat luni judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie rejudecarea dosarului în care preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a fost achitat în primă instanţă pentru mărturie mincinoasă. Instanța a stabilit pronunțarea în acest dosar pentru 8 aprilie.





În ultimul cuvânt în fața judecătorilor, președintele Senatului a catalogat întreg procesul ca fiind o înscenare.





"Consider că acest proces în care am fost antrenat este o înscenare ca urmare a recomandărilor făcute în MCV, ca rezultatele luptei împotriva corupției să se soldeze cu “big fish”. Datorită pozițiilor pe care le-am avut sau le dețin fac parte din această categorie. Au încercat să mă târască într-un proces de corupție, nu au avut alte elemente, au încercat cu evaziunea fiscală, ar fi fost simplu pentru procurori să vadă că acea presupusă tranzacție nu a fost în realitate făcută. Au încercat să sugereze că eram la curent cu acea tranzacție. În 2008 aveam o agendă suficientă ca să am grijă și de cabinetul soției", a spus Călin Popescu Tăriceanu, în fața judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție.





La rândul său, procurorul DNA a cerut rejudecarea procesului. "Dispuneți casarea sentinței penale 318 din 2018 și rejudecați având în vedere că instanța de fond nu s-a pronunțat pe fapta pentru care a fost trimis în judecată (...) Sunt întrunite în cauză elementele de mărturie mincinoasă, nu cum instanța de fond a refuzat să cerceteze. (...) Vă solicităm să dispuneți casarea cu trimitere spre judecare. Judecătorii de fond nu s-au pronunțat cu privire la actul de sesizare. Ar fi o încălcare a dreptului de apărare al inculpatului și al Parchetului", a declarat procurorul DNA, în fața instanței, potrivit Agerpres.





Apărătorii lui Călin Popescu Tăriceanu au solicitat instanței să mențină soluția de pe fond. "Solicităm să respingeți apelul ca nefondat menținând soluția atacată. Soluția este legală și temeinică. Consider că instanța fondului a procedat corect, este o hotărâre model și au aplicat corect deciziile Curtii", a susținut avocatul președintelui Senatului, în fața Înaltei Curți.





Magistrații au stabilit pronunțarea pentru 8 aprilie.