Liviu Dragnea îi cere lui Klaus Iohannis să convoace CSAT pentru a lămuri subiectul mutării ambasadei României la Ierusalim

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, duminică, aflată într-o vizită în SUA, că după finalizarea analizei” și „în deplin consens”, România își va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.



Anunțul a fost făcut într-un discurs susținut în Conferința Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC).



„Sunt încântată să anunț astăzi, în fața audientei AIPAC că după finalizarea analizei de către toți actorii constituționali implicați în procesul decizional din țara mea și în deplin consens, eu, ca prim-ministru al României, și Guvernul pe care-l conduc vom muta ambasada României la Ierusalim, capitala Israelului”, a declarat Dăncilă, susținând că Guvernul României a „inițiat un proces de evaluare a oportunității” mutării ambasadei la Ierusalim, după ce SUA au făcut acest lucru.

„Din dorința de a-și revendica o decizie care nu aparține doar Guvernului României, așa cum dorește să lase impresia, Prim-ministrul Viorica Dăncilă se grăbește să facă anunțuri publice fără să existe o decizie în acest sens”, susține șeful statului, într-un comunicat de presă.

„Președintele trebuie să genereze această discuție în CSAT”, a spus Dragnea, în prima conferință de presă după ce a fost internat pentru niște probleme la coloană.Șeful PSD consideră că ne aflăm „într-o situație cu un subiect deschis pe masă care trebuie închis” iar „președintele trebuie să spună eu vreau să se mute ambasada României la Ierusalim sau nu vreau”.Acesta a precizat că „nimeni nu vrea să ia decizia dl Iohannis din mânuțele dumnealui” dar „decizii trebuie să ia, asta trebuie să facă președintele României”.Un ziarist l-a întrebat dacă premierul Viorica Dăncilă nu poate avea o discuție cu Klaus Iohannis și să ceară ea convocarea CSAT.”, a replicat Dragnea.În opinia sa, România ar avea de câștigat, în cazul în care se decide mutarea ambasadei la Ierusalim, „o relație specială cu Israelul”, în condițiile în care „sunt momente în istoria oricărei țări când are nevoie de sprijin”.„Putem folosi acest moment pentru a avea o relație și mai bună cu Israelul”, a continuat Liviu Dragnea, care a invocat „un potențial foarte mare de dezvoltare între România și Israel”, „foarte multe investiții care se pot aduce în România” dar și „o dorință și din partea SUA”, care și-a mutat deja ambasada la Israel.„România nu are de pierdut, are de câștigat. Ceea ce ne face cel mai rău e faptul că această discuție nu se închide”, a concluzionat el.Dragnea a apreciat că „într-un timp rezonabil, poate mai scurt, în CSAT trebuie abordat acest subiect, analizat și prezentată o decizie”, în condițiile în care „Israelul are dreptul să-și hotărască unde să-i fie capitala, e stat suveran”.Președintele PSD l-a acuzat din nou, în acest context, pe Iohannis că refuză să numească un ambasador în Israel, „cu toate că a primit mai multe propuneri din partea Guvernului”.