Trei funcționari din DSP București, anchetați în dosarul italianului cu 8 clase care a convins mai multe clinici din România că este chirurg plastician

În cursul anului 2018, cei trei angajați ai DSP București „au falsificat mai multe înscrisuri, atestând în fals că două persoane de cetățenie italiană au calitatea de doctor și dreptul de a practica această profesie pe teritoriul României, eliberându-le coduri de parafă în baza unor dosare incomplete”, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.În acest dosar este cercetată penal și o a patra persoană, un consilier juridic care i-a reprezentat pe cei doi italieni și a „înlesnit eliberarea codurilor de parafă în baza dosarelor incomplete și a falsificat mai multe înscrisuri, prin care se atesta în mod fals că au fost depuse la dosarele sus menționate toate înscrisurile necesare eliberării codurilor de parafă”.În cursul zilei de luni au avut loc mai multe percheziții „în vederea strângerii de material probatoriu”.Este vorba de dosarul unui italian cu opt clase care a reușit să opereze în mai multe clinici din București Din martie 2018, Matthew Mode a început să opereze în București, în patru clinici: Euromedical, Prestige, MH Medical Group și Monza, unde a făcut zeci de operații, fiind depistat de asistente că nu știa să-și pună mănușile sau să se spele corect pe mâini.El a venit în România sub o falsă identitate, "fabricându-și" o carte de vizită impresionantă.Bărbatul, care a pretins că este chirurg plastician, este Matteo Politi, un italian condamnat în țara lui la un an și jumătate de închisoare cu suspendare, după mai mulți ani în care a mințit că este medic profitând că avea același nume de familie cu al unui cardiolog cu o reputație bună din Modena. "Hoţul de identitate, devenit medic fără să facă liceul. Clonând viaţa unui medic real, şi-a bătut joc de pacienţi şi spitale timp de doi ani", titra La Stampa, în septembrie 2010. "Nu are nici măcar bacul, dar a păcălit şase spitale din patru regiuni că este medic şi a reuşit chiar să-şi deschidă propriul centru de estetică", scria şi cotidianul local Nuova Venezia.