VIDEO Operațiune dramatică de salvare pe nava de croazieră Viking Sky, după ce motoarele au cedat

“Trei dintre cele patru motoare funcționează acum, ceea ce înseamnă că vasul poate naviga singur”, a precizat un purtător de cuvânt al serviciului pentru situații de urgență, citat de The Guardian. Poliţia din provincia norvegiană More og Romsdal a afirmat că Viking Sky a trimis sâmbătă după-amiaza un semnal de pericol. Postul de televiziune NRK a transmis imagini cu nava care se clătina în bătaia valurilor, nu departe de o întindere stâncoasă a coastei norvegiene cunoscută sub denumirea de Hustadvika.Nava de croazieră aflată sub pavilion norvegian a fost ancorată, urmând ca remorcherele să o aducă în ape mai calme. Mai multe elicoptere şi nave au ajutat la evacuarea persoanelor aflate la bord, conform declaraţiilor serviciului maritim de salvare norvegian. În operaţiuni au fost implicate mai multe autorităţi şi organizaţii, inclusiv Crucea Roşie.Poliţia a informat că până la 01:45 (00:45 GMT) au fost aduşi pe uscat 230 de pasageri, care au fost adăpostiţi într-un centru de urgenţă al oraşului Brynhallen, la aproximativ 500 de km nord de Oslo. Conform aceleiaşi surse, 16 persoane care aveau leziuni au fost internate în trei spitale.Trei dintre cei spitalizaţi au fost grav răniţi, potrivit informaţiilor transmise de agenţia de ştiri NTB. Operaţiunea de salvare a întâmpinat obstacole în momentul în care navă cargo Hagland Captain, care se apropia pentru a acorda ajutor vasului Viking Sky a avut, de asemenea, probleme cu motorul, blocându-se în aceeaşi zonă ca nava de croazieră.Două elicoptere au fost redirecţionate spre cargo pentru a-i evacua pe cei nouă membri ai echipajului, conform informaţiilor apărute în presa norvegiană. Potrivit media locale, vasul naviga pe ruta Tromso (nord) - Stavanger (sud-vest).