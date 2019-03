Gabriela Firea, operată din nou la un spital din Capitală. „Am trecut printr-un moment greu”

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a fost operată în noaptea de joi spre vineri, la spitalul ”Dr. Ioan Cantacuzino” pentru o afecțiune a aparatului gastro-intestinal, anunță Primăria, citată de Mediafax.

Gabriela Firea este sub supraveghere post-operatorie.

”Am trecut printr-un moment greu, însă grija cu care am fost înconjurată m-a ajutat enorm și mi-a sporit încă o dată încrederea în personalul medical din România, care merită tot respectul și aprecierea noastră. Sper ca recuperarea mea să fie cât mai rapidă, pentru a-mi putea continua munca la Primăria Capitalei la întreaga capacitate fizică!”, a transmis primarul general Gabriela Firea într-un comunicat remis Mediafax.

”Unele încercări care apar în calea vieții noastre sunt prea dificile pentru a putea fi depășite de unul singur. Dumnezeu ne ajută să fim înconjurați de oameni care să ne ridice. Mulțumesc celor care mi-au fost alături în problema de sănătate pe care am avut-o, în toată această perioadă. Mulțumesc echipelor medicale de la spitalele Doctor Ion Cantacuzino și Colentina. Am știut că sunteți la fel de buni ca orice centru medical european și nu am greșit având încredere în Dumneavoastră. Mulțumesc familiei mele și prietenilor mei dragi care m-au înconjurat cu atâta dragoste care, împreună cu intervențiile și tratamentele, m-au pus pe picioare”, a scris, la vremea respectivă, pe Facebook, Gabriela Firea.