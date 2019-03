Protest al grefierilor în Piața Victoriei. Manifestanții sunt nemulțumiți de salarii

"Sperăm ca toți cei care am venit și care nu am venit să reușim să-i facem pe cei competenți să ne rezolve problemele. În primul rând sunt inegalitățile salariale și statutul care să ne recunoască profesia, să ne recunoască locul și rolul nostru în înfăptuirea justiției. Ne trebuie un regulament de ordine interioară pentru că s-au schimbat codurile de procedură, s-au atribuit la grefieri atribuții de la judecători , noi motivăm după modelul judecătorului , trebuie să salarizarea pe măsură, ne trebuie baza tehnică, care lasă de dorit, înregistrările sunt foarte proaste în sală, calculatoarele merg foarte prost, imprimantele merg și mai prost și atunci nu putem face lucrul de calitate, o justiţie adevărată dacă nu avem lucrurile astea", a declarat o grefieră.Mitingul este organizat de Sindicatul Național al Grefei Judiciare (SNGJ) Dicasterial, alături de care participă sindicaliști de la SindJust Bihor, Sindicatul Grefierul Alba și Sindicatul Dreptatea Vrancea, afiliate la Federația Publisind, care reprezintă 75% din totalul personalului auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete, la nivel național.Grefierii sunt susținuți și de Asociația Grefierilor din România și de federațiile membre ale Blocului Național Sindical. Lor li se adaugă grefieri din instanțele și parchetele bucureștene, precum și din partea sindicatelor afiliate la federațiile membre ale Blocului Național Sindical, a declarat, pentru Mediafax, Cătălin Trăistaru, președintele SNGJ Dicasterial.Grefierii sunt nemulțumiți de volumul mare de activitate și cer suplimentarea schemelor de personal și elaborarea unui nou statul al profesiei, care să recunoască atribuțiile efective ale grefierilor. Aceștia mai cer regulamente interne care să corespundă realităților din instanțe și parchete, ”transpuse într-o salarizare corespunzătoare, dar, mai ales, unitară”.Sindicaliștii arată că legile succesive de salarizare au avut un efect și mai grav, respectiv au poziționat grefierul ca fiind cea mai prost plătită categorie profesională din sistemul de justiție. "Astfel că, dacă în anii 2000 salariul unui grefier era în procent de 70-80% din salariul unui judecător, în prezent, acesta a ajuns să fie în procent de numai 25-30%, astfel cum a recunoscut, în mod public, însuși actualul ministru al justiției, într-un comunicat de presă. Modificările legislative au adus atribuții suplimentare care au grevat activitatea grefierilor, mai ales prin transferul unor atribuții administrative de la magistrați, cum ar fi redactarea după model a hotărârilor judecătorești, iar modificarea regulamentelor de ordine interioară, au adus atribuții numeroase în sarcina grefierilor care au devenit, pe rând, statisticieni, arhivari, informaticieni, agenți procedurali și chiar factori poștali”, potrivit sursei citate.Membrii organizațiilor sindicale reprezintă personalul auxiliar de specialitate, cea mai numeroasă categorie din sistem, aproximativ 8.000 de persoane și este formată din grefieri, grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri statisticieni, grefieri documentariști și specialiști IT și personal conex – agenți procedurali, aprozi și șoferi.Mitingul a fost anunțat, inițial, pentru 15 martie 2019, dar Primăria Municipiului București a refuzat avizarea, motivând perturbarea acțiunilor organizate în contextul exercitării de România a Președenției Consiliului UE, spun organizatorii.