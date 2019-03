Florin Iordache, despre pacientul Dragnea internat într-o clinică privată: Nu există nicio diferență între spitalele de stat și cele private

Deputatul PSD Florin Iordache susține, comentând internarea lui Liviu Dragnea într-o clinică privată, că "nu există nicio diferență" între spitalele de stat și cele private. El mai spune că nu este "niciun capăt de țară" că liderul PSD a optat pentru o unitate medicală privată.





"Domnul președinte Dragnea a avut o opțiune pentru un anumit spital. Nu există nicio diferență între spitalele de stat și modul în care sunt tratați pacienții într-un spital de stat și unul privat. Nu cred că pentru o intervenție sau pentru o internare de urgență, așa cum a avut dumnealui, că s-a internat în cel mai apropiat spital e un capăt de țară. Eu și colegii mei avem respect pentru modul în care pacienții sunt tratați și în spitalele de stat, cât și în cele private”, a declarat, miercuri, Florin Iordache.





El a spus că a fost internat într-un spital de stat, iar condițiile au fost "mai mult decât mulțumitoare".





"Anul trecut, eu am fost operat într-un spital de stat și modul în care am fost tratat și condițiile pe care le-am avut în spital au fost mai mult decât mulțumitoare. În plus, prin faptul că s-au crescut salariile din sistemul sanitar, prin faptul că au fost alocate și o serie de instituții spitalicești, și-au îmbunătățit condițiile. Discutăm de aparatură, de construcția de noi secții și așa mai departe", a mai spus Iordache.





Liderul PSD este internat de duminică într-o clinică privată, după ce a acuzat dureri de spate. Secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, spunea că Dragnea are dublă hernie de disc și că medicii îi vor face infiltrații care "să îl pună pe picioare". Codrin Ștefănescu declara pentru HotNews.ro că doctorii i-au recomandat operația, însă acesta a refuzat: "Pacientul refuză operația. Ca orice bărbat, nu suportă operațiile și a ales deocamdată să facă infiltrații".





Luni, Liviu Dragnea trebuia să se prezinte la instanța supremă, pentru a fi audiat în procesul în care a fost condamnat în prima instanță la trei ani și jumătate de închisoare.