Daniel Barbu (ALDE): Cine a convocat referendumuri în România? Mareșalul Antonescu, Ceaușescu și Băsescu

Președintele Klaus Iohannis a spus marți seară că este ”aproape hotărât” să convoace un referendum în ziua alegerilor europarlamentare.Daniel Barbu, candidat ALDE pentru Parlamentul European, spune că anunțul este oarecum un ecou al unei declarații similare pe care a făcut-o în februarie Emmanuel Macron, care "a vrut să facă un referendum pe 26 mai și i s-a explicat inclusiv de propriul Guvern că este absolut inoportun să parazitezi alegerile europene cu un referendum de tematica națională".Întrebat dacă nu crede ca merita pusa în discuție la un referendum tema statului de drept, Barbu a răspuns: "Ce s-ar putea pune în discuție cu privire la statul de drept? Vedeți, există o campanie veche și cu accente propagandistice foarte ascuțite privitoare la tentativele de politizare a justiției. Nimic nu e mai politic decât sa încurajezi întreaga societate să se pronunțe într-o chestiune privind justiția. Justiția trebuie făcută de profesioniști, potrivit legii (...). Sigur, face parte din atribuțiile lui. Acuma, cine a convocat referendumuri în România ultimelor decenii? Mareșalul Antonescu, Nicolae Ceaușescu și Traian Băsescu. Dacă Klaus Iohannis vrea să intre în această galerie iliberală, e binevenit".El susține că un referendum pe justiție "este o chestiune politică”."Da, eu nu am nimic împotrivă să se organizeze referendumuri pe orice tema, dacă cineva consideră că un asemenea instrument are vreo utilitate. Știm cât de redusă e utilitatea legală a unui referendum de tip consultativ. Dar punând între paranteze asta și convenind cu dvs. că probabil există în societate o anumita dorință de a organiza un referendum, el poate fi organizat cu o săptămâna înainte, o săptămâna după, în toamnă, în orice alt moment. Cred că totuși, așa cum de altfel indica și Comisia Europeana, pe 26 mai tema este Europa, reforma instituțiilor europene, rolul fiecăruia dintre statele membre într-o construcție europeană care trebuie relansată, trebuie să i se dea o nouă vigoare, un plus de democrație. Acestea sunt temele, sunt teme europene și cred că orice fel de deturnare de la aceasta direcție europeana face jocul forțelor antieuropene de tip Putin, China și așa mai departe", a adăugat Daniel Barbu.