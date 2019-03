Francisc Doboș, ironic la adresa lui Dragnea: Am un proces azi. N-am putut să mă îmbolnăvesc și să mă internez în weekend ca să scap

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Romano-Catolice, Francisc Doboş, scrie pe Facebook că are un proces astăzi, că nu a putut să se îmbolnăvească şi să se interneze în weekend ca să scape, el vorbind apoi despre ipocrizie. Postarea are loc în contextul în care Liviu Dragnea trebuia să meagă luni la instanța supremă, la procesul de la instanța supremă privind angajările fictive de la Protecţia Copilului Teleorman, însă în weekend el s-a internat în spital, secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, afirmând că Dragnea are hernie de disc.





"Am un proces azi. N-am putut să mă îmbolnăvesc și să mă internez în weekend ca să scap. Oricum nu mi-ar fi folosit pentru că procesul meu e unul de conștiință", a scris Francisc Doboș, luni, pe Facebook.





El propune o reflecție despre ipocrizie: "Ipocrizia (încerc să o demasc mai întâi în mine). Să fim persoane, nu personaje. Următoarea reflecție a fost făcută vinerea trecută de părintele Raniero Cantalamessa: Ipocrizia <<ne face să transformăm viața în teatru în care să recităm pentru o audiență; să purtăm o mască, să încetăm să mai fim o persoană pentru a deveni un personaj. Și există o mare diferență între persoană și personaj. Personajul înseamnă corupția persoanei. Persoana este un chip, personajul este o mască. Persoana este nuditate radicală, personajul este tot îmbrăcăminte, tot machiaj. Persoana este autentică și esențială, personajul este ficțiune și artificial. Persoana are convingeri, personajul joacă un scenariu>>".