​VIDEO INTERVIU Andy Brunner, fost pilot oficial Suzuki: Românii sunt deștepți și inventivi, dar ar trebui să fie mai uniți în gândire. Nu e vina lor că nu au autostrăzi.

Andy Brunner este un elvețian pasionat de motocross. Cu o viață de film, a decis să rămână în România chiar dacă experiențele de aici nu au fost, întotdeauna, plăcute. ”Românii sunt cel mai subestimat popor din tot ce am văzut eu. Nu sunt disciplinați ca elvețienii, dar nu e nepărat un lucru rău. Totuși, ar trebui să fie mult mai uniți în gândire” – susține fostul pilot oficial Suzuki, într-un interviu pentru HotNews.Andy Brunner crede că nu este, neapărat, vina românilor că nu au autostradă. ”Au fost, la un anumit moment, niște sisteme care urmăresc obținerea unor rezultate la nivel macroeconomic. Aparent, cred că marile puteri nu vor să se dezvolte infrastructura din România. Un politician, chiar dacă vrea să facă ceva, nu poate să facă dacă puterile mai mari, din spate, nu doresc acest lucru. Poate că noi, elvețienii, am fost agreați să dezvoltăm infrastructura”.În opinia lui Brunner, inițiativa suceveanului care a construit un metru de autostradă și protestul românilor față de lipsa infrastructurii ar putea să ajute, dar toți ar trebui să fie mai uniți în gândire. ”Voi, românii vedeți că nu sunt autostrazi și spuneți: e bătaie de joc, de ce trebuie să mai respect anumite reguli sau limite, că oricum ne trebuie autostrada!?” Elvețianul gândește altfel, știe că totul este făcut bine, pentru el și atunci este de acord să respecte regulile. Elvețienii sunt învățați așa de mici. Românii nu sunt atât de disciplinați ca elvețienii, dar acesta nu este neapărat un lucru rău pentru că prin disciplină se pierde din spontaneitate și din cheful de viață. Voi, românii, rămâneți creativi și inventivi, sunteți un super popor!” – crede Andy Brunner.Andy Brunner recunoaște că se întâmplă, uneori, să nu respecte regulile de circulație. ”Mi-a fost suspendat permisul pentru viteză. L-am recuperat, apoi, de la Ambasadă. Dacă aș fi făcut acest lucru în Elveția, făceam pușcărie. Dacă ai 30 % în plus peste viteza legală, în Elveția, ești în pușcărie. Acolo sunt ale reguli: este un mod românesc, și un mod elvețian”Pilotul Andy Brunner a ajuns la București cu multe vise și speranțe, dar acestea s-au spulberat imediat după ce a aterizat la București. ”Am luat țeapă. Prietenul meu care trebuia să mă aștepte, nu a mai venit. Aveam un bagaj mic, cu doar câteva haine și 400-500 de dolari in buzunar. Primii 20 de dolari i-am dat pe taxi, până la Universitate”.Convins că fusese păcălit de omul care îi promisese că îl va ajuta, Andy a remarcat, totuși, că a ajuns într-un mediu pozitiv pentru el. ”A fost un fel de waw, încă de la început. Eu merg mult după feeling, dar chiar m-am simțit foarte bine de la început!”Andy Brunner recunoaște că aventura în România a fost ca un test de supraviețuire. ”Locuiam în Titan, mergeam pe jos pentru că nu aveam bani. Dolarii cu care venisem din Elveția, i-am cheltuit după un timp. În anul în care am ajuns la București, era o iarnă foarte-foarte grea și aveam tot timpul picioarele ude”.Brunner și-a dat seama cum sunt românii, după ce a fost prins fără bilet, în tramvai. ”Mă duceam în Titan, nu mai puteam merge pe jos și m-am urcat în tramvai, fără bilet. Atunci, m-am întâlnit cu un controlor. I-am spus că nu vorbesc românește, iar el a chemat un translator. Însă șoferul a închis ușile, iar translatorul și controlorul au rămas jos, după ce au încercat să se țină cu mâna de bară. Toți din jur au început să râdă, ba chiar cineva din vagon mi-a spus: ești un om norocos! Nici nu știam ce să fac, mi-am spus atunci că românii sunt de treabă! În Elveția, dacă se întâmpla acest lucru, te scoate din tramvai și nu râde nimeni!”La început, Andy Brunner a avut o viață de aventurier și de supraviețutire în România, ”Tot timpul am știut că dacă nu mai pot, mă duc la ambasadă și mă repatriez în Elveția. Sunt cetățean elvețian, am un pașaport cu mine și mă simt în siguranță oriune m-aș duce în lume. În România, sub aspectul ăsta, este mult mai dificil. Când ești roman, nu ai acest ajutor, dacă se întâmplă ceva. Asta a fost și motivul pentru care nu am luat cetățenia română. Dacă se întâmplă acum ceva, spun: sunt elvețian, mă duceți acasă. Dacă sunt roman îmi spune: hai, descurcă-te!”Pilotul Andy Brunner a ajuns în România, imediat după anii 90 și a decis să rămână aici pentru că s-a simțit, cumva, ca acasă. ”Oamenii au fost drăguți cu mine. Poporul roman este drăguț, simpatic, deștept. Cred că este cel mai subestimat popor din tot ce am văzut eu. Orice am făcut aici, în România – de la camioane de curse la biciclete - românii au fost tot timpul deștepți, au găsit variante, au citit, au știu mai multe chestii. Eu văd asta ca o calitate.Eu sunt ca un invitat în România și dacă ceva mă deranjează, pot să plec. Deseori, am discuții cu alți prieteni de-ai mei, de alte naționalități. Când merg cu ei în mașină, îmi spun: ” Uită-te la ăla cum merge, idiotul ala cu BMW, cu număr SEX.” .. Le zic: ”Dacă vă deranjează, plecați acasă. Oricum, nu mai putem educa pe nimeni. De exemplu, dacă te enervează un taximetrist, te gândești la educația lui, poate așa merge el, poate are un client..și încerci să nu te lași deranjat. Asta e o chestie personală, ce ține de fiecare. Trebuie să învățăm că nu îl putem educa pe cel care ne deranjează, el este așa cum e. Dacă nu îți place, poți să mergi în alt loc”.Andy Brunner este fost campion la motocross și pilot la Suzuki Factory. S-a clasat pe locul 17 în cursa Paris Dakar Rally, în 1991, a fost victorios la Baja Spania și a paraticipat la Raliul Faraonilor. A fost singurul pilot din Elveția care a fost numit Pilot Oficial la Top Equippe. In 2018, Job-ul” de pilot profesionist i-a adus nenumarate accidentari. A suportat mai multe interventii chirurgicale. Bicicleta l-a ajutat tot timpul in recuperare. A fost si antrenor de motocross si enduro. A reușit să câștige mai toate concursurile de XC maraton la care a participat în ultimii ani (categoria de vârstă), după care, în 2016, a făcut trecerea la Downhill. Andy a mers in Andorra, la Mondial, unde a căștigat medalia de bronz.