Protestul #șîeu și gluma Ambasadei Danemarcei: - Ci autostradî?

"România vrea autostrăzi #şîeu" - protestul inițiat de omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi, care a construit primul și singurul metru de autostradă din Moldova, a devenit unul național, vineri, 15 martie, când mii de oameni din toată țara s-au alăturat inițiativei , iar de la ora 15.00 au oprit lucrul preț de 15 minute. Au fost proteste pentru construirea de autostrăzi în Capitală, în Piața Universității și Piața Victoriei, la Iași, Sibiu sau Cluj.





Mesajul postat de reprezentanța diplomatică daneză pe pagina de Facebook:- Ci-i cu bandirola albî?- Îi pientru autostradî…- Ci autostradî?(English: Why the white armband?/Because of highway/Which highway?/Exactly!)