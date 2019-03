​​FOTO Avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intrat în serviciul de poliție aeriană sub comandă națională

Foto: Forțele Aeriene Române / Bogdan Aaron PANTILIMON





Forțele Aeriene Române au în dotare, în prezent, 12 avioane de vânătoare F-16 cumpărate din Portugalia. Avioanele nu au fost noi, sunt de tipul block 15 A/B și, după achiziționarea de către România, au fost trecute printr-un proces de modernizare de tip MLU (Mid-Life Upgrade) care le-a adus la zi din multe puncte de vedere al avionicii și elementelor tehnice.

„În cadrul activității desfășurate astăzi, 14.03.2019, la Baza 86 Aeriană ”Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță”, Borcea, a fost prezentat un exercițiu de interceptare a unei platforme aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național. Activitatea s-a desfășurat în prezența prim-ministrului Guvernului României, doamna Viorica Dăncilă, a ministrului Apărării Naționale, domnul Gabriel-Beniamin Leș și a altor oficialități militare și civile”, anunță MApN.„Avioanele F-16 au parcurs procesul de operaționalizare, în primă fază pentru misiunile de poliție aeriană sub comandă națională, urmând a continua procesul pentru atingerea capabilității operaționale finale. Pentru a putea executa misiuni de poliție aeriană sub comanda NATO, escadrila trebuie să parcurgă și procesul de certificare NATO. La momentul actual, aeronavele execută toate tipurile de misiuni specifice, în scop de antrenament pentru menținerea nivelului de pregătire”, potrivit unui comunicat MApN.Cele 12 avioane sunt staționate la Baza Aeriană 86 Borcea și formează escadrila 53 Warhawks. Contractul pentru cele 12 avioane F16, modernizarea lor și alte elemente logistice a fost semnat de România cu Portugalia în 2013 și a avut o valoare de circa 628 milioane euro cu tot TVA. Primele nouă aeronave din escadrila de 12 avioane multirol incluse în acordul româno-portughez au intrat în dotarea Forțelor Aeriene Române în anul 2016, iar următoarele trei în 2017.În iulie 2018 fostul ministru al Apărării anunța că România va mai cumpăra încă cinci avioane F-16 second-hand de la Portugalia, patru aparate cu comandă simplă și unul cu dublă comandă. Pe lângă acestea, ministrul Mihai Fifor mai declara că România are în plan achiziția a altor 36 de avioane F-16, dar fără să dea detalii despre variantă, dacă vor fi noi sau nu și de unde ar putea fi acestea achiziționate.