Cum a ajuns virală o pagină din suplimentul Gazetei Matematice. Prof. Radu Gologan explică mesajul „O nulitate ridicată la putere tot nulitate rămâne”

O pagină dintr-un supliment al revistei Gazeta Matematică a devenit virală pe internet pentru un mesaj care se referă la nulităţi. La un exerciţiu despre numerele nule apare explicaţia: „O nulitate ridicată la putere tot nulitate rămâne”. Mulţi dintre internauţi au interpretat mesajul ca fiind legat de actualitatea politică. Pe internet au apărut fotografii cu premierul Viorica Dăncilă asociată fotografiei cu exerciţiul.Profesorul Radu Gologan, preşedintele Societăţii de Matematică care editează Gazeta Matematică spune că atunci când a aprobat pagina nu s-a gândit la conotații politice. Într-o intervenţie pentru HotNews, Gologan a explicat la ce se referă mesajul."Gazeta Matematică are un supliment în fiecare lună şi în fiecare lună acest număr este inserat în acest revistă. Pe ultima pagină se pune o poză cu o glumă legată de matematică.În ultimul număr a fost poza asta care este dintr-o carte apărută în 1969, an cu multe nulităţi. Atunci nu s-a sesizat nimeni cu toate că era cenzură, iar acum toată lumea a zis că e legată de politică", a spus Radu Gologan pentru HotNews."Eu o văd ca un citat universal valabil, adică orice om de pe acest glob pământesc, nu numai de la noi, care este nul într-un anumit domeniu, dacă este pus într-o poziţie de conducere tot nul rămâne. Dar ultima pagină cuprinde de fiecare dată o glumă legată de ceea ce învaţă elevii. De exemplu, elevii de clasa a V-a învaţă în perioada asta subiectul puterii de numere naturale şi de aceea a apărut această pagină. În niciun caz nu a apărut cu o conotaţie politică. Când am văzut propunerea redactorilor nu m-am gândit niciun moment la interpretarea care s-a dat apoi, şi nici ei nu s-au gândit", a mai spus Radu Gologan.Petru că fotografia a fost distribuită mult pe Facebook, profesorul Gologan a scris o postare în care le cere internauţilor să nu implice Gazeta Matematică în politică. "Vă rog nu implicaţi Gazeta Matematică, o revistă pentru elevi, insinuând afirmaţii cu iz politic. Respectaţi-i cei aproape 125 de ani de existenţă ca monument al școlilor româneşti! În plus, poza este din cartea Varia Matematica, Ed Tineretului, 1969, ani cu multe nulităţi", a scris Radu Gologan.