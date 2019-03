VIDEO Viceprimarul unei comune din Argeș, filmat în timp ce trage un câine legat cu lanț de spatele mașinii

Viceprimarul comunei Vlădești, din județul Argeș, a fost filmat în timp ce trăgea cu mașina un câine pe care îl legase cu un lanț, de spatele autoturismului. Imaginile au fost postate pe Facebook și au devenit virale, transmite corespondentul Mediafax.





Pe imaginile postate pe Facebook se vede un câine legat de spatele mașinii care merge pe avarii. Patrupedul este târât în timp ce autoturismul este în mișcare.





Alături de imagini a fost postat și mesajul: „viceprimarul Vlădești”.

Viceprimarul comunei Vlădești, Șerban Leonard Iustinian, a declarat că el este cel care a condus acea mașină și a legat câinele însă totul a fost cu intenții bune.





„Ieri (miercuri - n.r.), când mă întorceam de la serviciu am văzut pe marginea drumului județean un câine dezlegat, avea și lanțul. Am oprit mașina, câinele a devenit agresiv. Am reușit să leg și l-am agățat de spatele mașinii. Cu lanțul pe care-l avea l-am agățat în spate, cu atenție să nu mai muște. L-am sunat pe proprietar care m-a rugat să îl duc acasă. Câinele nu a fost târât. Se speriase de un autobuz care a claxonat. Eu am mers cu mașina foarte, foarte încet, am dat avarii. Nu a fost cu intenție rea, a fost cu intenție bună. Poate nu trebuia să îl leg de mașină”, a declarat viceprimarul.





Acesta a mai precizat că animalul nu a pățit nimic, fiind văzut de un medic veterinar.