webPR Infosys deschide un Centru de Inovaţie Digitală în România

Infosys va investi în programe de formare atât pentru angajații actuali, cât și pentru noii angajați. Aceste programe de instruire se vor concentra pe mai multe competențe cheie, printre care experiența utilizatorilor, Cloud, Big Data, ofertele digitale, abilitățile tehnologice de bază și abilitățile de informatică.De asemenea, compania a anunțat că încheie acorduri cu Universitatea din București și cu Universitatea Politehnică București, în vederea unor parteneriate strategice pentru inovare tehnologică și pentru dezvoltarea forței de muncă din România, constând inclusiv în cursuri comune de formare, burse și cercetare. Programele de formare pentru România vor valorifica cunoştinţele și cele mai bune practici pe care compania le-a dezvoltat prin decenii de experiență acumulată în cadrul Centrului de Educație Globală Infosys, una dintre cele mai mari universități corporative din lume, cu sediul în Mysore, India.Totodată, Infosys are în plan deschiderea în această vară a unui Centru de Securitate Cibernetică în Bucureşti. Centrul va furniza servicii complete de securitate cibernetică, 24/7, ajutând clienții europeni și globali să progreseze pe parcursul transformării lor digitale. Serviciile includ detectarea criminalității informatice, hacking etic, analizele de securitate, detectarea și răspunsul la amenințări. Centrul din București va fi vital pentru furnizarea de servicii în întreaga regiune europeană, având în vedere restricțiile GDPR și alte cerințe de reglementare specifice fiecărei țări.În prezent, Infosys, recent recunoscută ca angajator de top în Europa , are operațiuni în 15 țări europene, angajând peste 12.000 de persoane. Compania lucrează într-o gamă largă de industrii pentru clienți europeni și globali, incluzând servicii financiare, sănătate, științele vieții, managementul afacerilor, utilități, producție și comerț cu amănuntul., a declarat: “Centrul nostru de Inovaţie Digitală din București marchează un important pas înainte pentru Infosys, deoarece compania își extinde și mai mult prezența în Europa, îmbunătățind capacitatea noastră de a servi atât clienții regionali, cât și clienții globali. Prin parteneriatul cu instituții academice locale cheie, vom crea baze organice de talente în România, care nu există pe piață astăzi. Prin formarea și dezvoltarea unei forțe de muncă înalt calificate în România, putem ajuta la reducerea diferenței de competențe digitale în regiune, contribuind astfel la economia românească și europeană "., a spus: “Europa este un laborator pentru inovaţie, iar generaţia care vine este dornică să-şi dezvolte abilităţile şi cunoaşterea în era digitală prin cursuri competitive şi experienţă practică. Am încheiat un parteneriat cu Infosys astfel încât tinerii specialişti români să poată lucra şi să se poată pregăti cu experţi de elită ai Infosys la noul centru, ceea ce le va oferi competenţa necesară pentru a își aduce contribuția la modelarea viitorului digital al Europei.”, a arătat: “Serviciile IT reprezintă o industrie care creşte semnificativ în România, iar acest nou Centru de Inovaţie Digitală oferă o mare oportunitate pentru studenți și profesioniști, deopotrivă, pentru a-şi dezvolta abilitățile, pentru a găsi noi perspective de carieră și pentru a contribui la dezvoltarea tehnologiilor digitale în diverse industrii din România și Europa. Dintr-o perspectivă economică, aş dori să evidenţiez modelele de creştere rapidă ale ambelor ţări, India având cel mai rapid ritm de creştere economică din lume, iar România la nivel european. Este un context extrem de favorabil şi ar trebui să profităm de toate oportunităţile pe care le avem pentru a consolida parteneriatul extins dintre România şi India. În plus, creşterea economică a ţării noastre din ultimii ani reprezintă o invitaţie deschisă către investitori şi companii de top, precum Infosys, pentru a aduce valoare adăugată şi a deschide noi oportunităţi economice.”Infosys este lider global în consultanță și servicii digitale de ultimă oră. Infosys îşi ajută clienții din 45 de țări să navigheze propria lor transformare digitală. Cu peste treizeci de ani de experiență în managementul sistemelor și activităților companiilor globale, ne ghidăm clienții cu profesionalism în călătoria lor digitală. Reușim acest lucru oferind companiilor tehnologii care au în centru Inteligența Artificială, ceea ce le ajută în programarea schimbării. De asemenea, ne echipăm clienții cu soluții digitale pentru a livra niveluri fără precedent de performanță și servicii. Inovarea care are loc în centrele Infosys duce la permanenta lor îmbunătățire prin transferul de competenţe digitale, expertiză și idei.Accesați www.infosys.com pentru a vedea cum Infosys (NYSE: INFY) poate ajuta mediul de business să navigheze spre viitor.