LIVETEXT Ultimele noutăți de pe frontul Brexitului: Cea mai probabilă variantă, o amânare cel puțin până în iunie / Parlamentar conservator: Acordul este un ”rahat” lustruit, dar e cel mai bun pe care îl avem

Goldman Sachs apreciază că există 60% șanse ca acordul lui May să fie aprobat, până la urmă, de parlament. Ieri, înainte ca legislativul britanic să voteze contra unui acord fără Brexit, estimarea Goldman Sachs era de 33 procente. De asemenea, banca spune că este de părere că există o șansă ”considerabilă” ca Regatul Unit să renunțe la Brexit printr-un al doilea referendum. Șansele subiective al GS în acest sens sunt de 35%. Banca a redus probabilitatea unui Brexit fără acord de la 10% la 5%.Cea mai remarcabilă declarație privind Brexitul vine de la un parlamentar conservator, Steve Double, scrie Guardian: ”Este un 'rahat' de acord, care a fost luat și lustruit, și acum este un 'rahat' lustruit. Dar s-ar putea să fie cel mai bun 'rahat' pe care îl avem”.Remarcabilă și caracterizarea făcută de jurnalistul Tom Peck, de la Independent, situației de miercuri din parlamenul britanic: ”Camera Comunelor a fost ca o urmărire stil Benny Hill, sub influența halucinogenelor, printr-o pictură de Salvador Dali, într-o navă spațială pe un drum infinit”.Parlamentarii conservatori vor primi ”mână liberă” la votul pentru moțiunea propusă de guvern pentru o ”scurtă amânare tehnică” a ieșirii din UE, scrie pe Twitter corespondentul BBC pentru Brexit.----------------Deși moțiunea aprobată miercuri în legislativul de la Londra nu are forță juridică și, până la urmă, nu are capacitatea de a opri un divorț fără acord, are totuși o putere politică importantă, mai ales că a trecut datorită rebelilor din partidul conservator al lui May și din cabinerul ei. May, care insistă că nu se poate exclude total un Brexit fără acord, spune că parlamentarii trebuie să ajungă la o concluzie privind modul de acțiune următor înainte de obținerea unei amânări.Comisia Europeană a spus în mod repetat că o amânare trebuie justificată, dar declarațiile favorabile din partea Germaniei și Iralndei sugerează că membrii UE consideră viabilă posibilitatea ajungerii la o înțelegere și sunt înclinați să ajute în acest sens.Guvernul de la Londra susține că acum există două variante: să se convină asupra unui acord și să se încerce obținerea unei mici amânări a Brexitului, sau eșecul unei noi înțelegeri și o întârziere mai mare.