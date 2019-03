După Raluca Prună, Marius Bostan atacă declarațiile Oanei Bogdan privind desfințarea proprietății: Iliescu spunea că ”proprietatea este un moft”, unii sunt mai de stânga decât tătucul

Marius Bostan a scris marți pe Facebook că a simțit ”un mare disconfort intelectual” când a văzut că "roata motrice" a Partidului PLUS, Oanei Maria Bogdan, a scris că vrea desființarea proprietății și a granițelor. Acesta a subliniat că, dacă acum mulți ani, Ion Iliescu spunea că “proprietatea este un moft", ”acum văd că unii gândesc mult mai departe și sunt mai de stânga decât tătucul”. Bostan, care este al doilea fost ministru tehnocrat care critică declarațiile declarațiile lui Bogdan după Raluca Prună, a mai spus că ”poate cineva o să scrie o carte despre această imaginară Nouă Fermă - 2084”, iar aceasta ”cred că se va numi Ferma Proștilor cu Diplomă”.

”Ion Ilici Iliescu spunea că “proprietatea este un moft" cu mulți ani în urmă, într-un anumit context privind retrocedările.

Acum văd că unii gândesc mult mai departe și sunt mai de stânga decât tătucul și spun că proprietatea se va desființa. Alături de agricultură. Și vom elibera toți porcii domesticiți care se vor sălbătici. Eu nu cred că acești porci se pot înmulți necontrolat și vor putea câștiga și alegerile în anumite teritorii, dar totuși poate cineva o să scrie o carte despre această imaginară Nouă Fermă - 2084. Fiind a doua carte pe subiect cred că se va numi Ferma Proștilor cu Diploma”, a scris Bostan în postarea sa pe Facebook.

Acesta a spus ”se pare că sexo-marxismul prinde din nou teren din ce în ce mai mult”, iar că în timpul vieții sale va încerca să ”nu ajungem să mâncam numai ce culegem și nu vom trăi în grupuri în loc de cupluri”.

În acest context, Bostan a mai scris că nimeni nu o proate opri pe Oana Bogdan și vrea să fie clar că nu împărtășește opinia acesteia.

”Nu vă spun cum va arăta arhitectura viitorului. Totul o fermă uriașă unde Guvernul va administra terenurile. Va fi totul sistematizat. Nu numai la noi ci pe tot teritoriul Uniunii. Oare cine va fi Komisar?

Sunt siderat de explicațiile cu UBER, carsharing, AIRBNB care sunt foarte străvezii.

Acestea sunt în fapt niște forme de închiriere mai avansată, bazate pe tehnologie și proprietate. Cineva este proprietarul mașinilor cu care ne plimbăm și caselor în care vrem să stăm și să plătim mai puțin.

Postez acest text pentru prietenii mei, care mă tot sună, pentru a fi clar că nu împărtășesc aceste opinii ale Oanei Maria Bogdan. Ba din contră!

Am simțit un mare disconfort intelectual când am văzut că "roata motrice" a Partidului Plus continuă cu explicațiile savante. Nimeni nu o poate opri se pare. Ba mai mult explică cum Președintele nu a avut un proiect de țară. Oare ar fi dorit ca Președintele să desființeze proprietatea și să meargă în grupuri în loc de cupluri?

Precizez că nu sunt membru al Partidului Plus, am fost membru numai în PNT în anii 90, unde am militat pentru ordinea proprietății private, morală creștină, patriotism luminat, democrație, stat de drept și integrare euro-atlantică”, a încheiat Bostan.